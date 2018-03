Ahlens Rathaus unter der Lupe

Unter der Überschrift „Da wird guter Rat womöglich teuer“ beleuchtet der Bund der Steuerzahler NRW in der neuesten Ausgabe seiner Zeitschrift „Der Steuerzahler“ die Situation zahlreicher Städte und Gemeinden mit maroden Rathäusern. Prominent ins Bild gerückt wird in dem Artikel auch das Ahlener Rathaus.

Darin erhebt die Autorin den Vorwurf, die Stadt mauere bezüglich der Kostenentwicklung. Erste Schätzungen seien von 48 Millionen Euro ausgegangen, inzwischen sei die Verwaltung bei 60 Millionen Euro gelandet. Doch die Stadt lasse sich nicht in die Karten schauen, wie sich die Summe erkläre. Darüber hinaus gebe es auch Streitigkeiten mit dem Architekten, der der Stadt Ahlen vorwerfe, die Pflege des Rathauses über Jahre vernachlässigt zu haben – und dessen Urheberrecht.

Zum Zustand des Rathauses selbst heißt es in dem Artikel wörtlich: „Mittlerweile ist das Gebäude feucht, die Haustechnik veraltet, die Glasfassade undicht und die Schimmelbildung wird zur Gesundheitsgefahr für die Mitarbeiter.“

In dem zweiseitigen Bericht wird auch Bezug auf das Rathaus in Ostbevern genommen, das ebenfalls in die Jahre gekommen ist und wo derzeit über einen Neubau diskutiert wird. Ähnliche Diskussionen gebe es in Altenberge, Bocholt, Greven oder Schöppingen.

Auch Beispiele aus dem übrigen Nordrhein-Westfalen wie in Düren, Kleve und Bergisch-Gladbach, wo ebenso seit Jahren über Rathaussanierungen oder -neubauten diskutiert wird, werden ausführlicher beschrieben.

Der Artikel endet mit einem deutlichen Fingerzeig an den Denkmalschutz: Wenn das Land einer Kommune ein denkmalgeschütztes Rathaus gegen ihren Willen aufzwinge, dürfe es die betreffende Stadt oder Gemeinde auch nicht im Regen stehen lassen.