Wasserturm sucht neuen Eigentümer

Einer der letzten Wassertürme im Münsterland, die sich in Privatbesitz befinden, steht seit einigen Tagen zum Verkauf. Ulrich Austermann will sich vom markanten Bau auf dem Galgenberg trennen. Der Geschäftsmann aus Ennigerloh hat das Objekt zum Preis von 210 000 Euro in einem Immobilienportal annonciert.

„Es haben sich schon Interessenten gemeldet“, sagt Austermann im Gespräch mit unserer Zeitung. Er weiß um die Bedeutung des Turms an der Warendorfer Straße, den jeden Tag zahllose Menschen passieren. „Das Interesse ist zweifellos da. Unser Exposé wurde seit der Einstellung von rund 1200 Personen aufgerufen.“ Die weithin sichtbare Lage auf der höchsten natürlichen Erhebung zwischen Ahlen und Vorhelm, die Nutzmöglichkeiten und der geschichtliche Hintergrund seien bei dem Wasserturm von besonderem Reiz.

Die schwarz-weiße Optik ist jedoch neuzeitlich. Bei seinem Bau im Jahr 1905 verfügte der Wasserturm noch über große Bogenfenster, Zierränder und eine aufgesetzte Laterne mit Zwiebeltürmchen. Die Schmuckelemente im Stil der Gründerzeit wurden jedoch im Jahr 1962 bei einer Sanierung zugemauert, verblendet oder entfernt. Bei der letzten Sanierung im Jahr 1990 wurden die Schieferplatten, die einen großen Teil der Turmfassade umhüllen, ausgetauscht. Sollte sich ein Liebhaber für das denkmalgeschützte Gebäude einsetzen, könnten die ursprünglichen Merkmale natürlich wiederhergestellt werden, erläutert der Noch-Eigentümer.

Der Wasserturm auf dem Galgenberg 1/16 Impressionen von einem markanten Objekt vor den Toren Ahlens. Foto: Archiv

Der Wasserturm auf dem Galgenberg, der seinen Namen von der mittelalterlichen Hinrichtungsstätte auf jenem Platz hat, besteht aus sehr gut erhaltenem Mauerwerk, dessen Backsteine im Inneren sichtbar blieben. Ganz oben ist der große Wasserspeicher aus Stahl als tragendes Element mit innenliegender Wendeltreppe aus Stahl, die mittig durch den Tank führt, erhalten. An der Innenwand des Wasserturms führt eine Wendeltreppe aus Holz nach oben zu einer Etage unter dem Wasserspeicher. Aus der runden Bodenplatte des Wasserturms kommen zwei Stahlrohre, die nach oben in den Wassertank ragen. Die ursprünglichen Fenster sind von innen noch deutlich zu erkennen.

Vorstellbar seien laut Ulrich Austermann alle Arten von Nutzungen – von Gastronomie bis Wohnen in 40 Metern Höhe. Das dazugehörige Grundstück umfasst 924 Quadratmeter.

Am Donnerstag machte sich die Firma Alker mit einem großen Kran an die Außenhülle, wo beim Orkan „Friederike“ ein Teil heruntergerissen worden war. Die Reparatur kommt passend, denn für Freitag hat sich ein Fernsehteam des Westdeutschen Rundfunks angekündigt. So ein Wasserturm steht schließlich nicht jeden Tag zum Verkauf.