Absperrzäune haben inzwischen den halben Marktplatz in Beschlag genommen. Dahinter ist das Pflaster binnen weniger Tage großflächig verschwunden. Anfang nächster Woche wird die Absperrung auf nördlicher Seite bis zum Ende erweitert, wie die Firma Boymann am Donnerstag ankündigte.

„Es ist erfreulich festzustellen, wie sehr die Menschen sich mit dem alten Marktplatzpflaster verbunden fühlen“, so Stadtsprecher Frank Merschhaus . Das ausgebaute Material werde nun zwischengelagert und qualitativ bewertet. Danach werde über die weitere Verwendung zu entscheiden sein. Dabei hätten Nutzungen auf öffentlichen Flächen in Verbindung mit ehrenamtlichem Engagement Vorrang, ähnlich wie bei dem Partnerschaftsprojekt „Ehrenmal Vorhelm“, bei dem altes Pflaster vom Güterbahnhof neu verwendet worden sei. Sollte am Ende noch Material übrig sein, werde es, so Merschhaus, auch zu privaten Zwecken veräußert. Erste Anfragen lägen schon vor.