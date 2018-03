Bei der jüngsten Fraktionssitzung der Freien Wählergemeinschaft Ahlen (FWG) bildete der geplante Neubau eines Feuerwehr-Gerätehauses in Dolberg einen Schwerpunkt. Die Mitglieder bringen eine Fläche in Hamm-Haaren ins Spiel.

„Der Standort Twielucht­straße ist für uns nicht alternativlos“, sagte der Vorsitzende Heinrich Artmann . „Unbestritten braucht die Feuerwehr in Dolberg ein neues Gebäude. Und sie braucht mehr und neue Feuerwehrleute. Eine zwölfjährige Feuerwehrverpflichtung anstelle des Wehrdienstes gibt es nicht mehr. Tagsüber sind nur noch wenige Feuerwehrleute im Ort.“ In Hamm-Uentrop gebe es genau die gleichen Probleme wie in Dolberg. „Ist es da nicht möglich und sinnvoll, die Feuerwehren aus Uentrop und Dolberg gut ausgerüstet von einem gemeinsamen Standort, zum Beispiel in Hamm-Haaren, ausrücken zu lassen?“, fragt der FWG-Chef. Diese Idee solle die Stadtverwaltung gemeinsam mit der Stadt Hamm prüfen.

Artmann: „Jeder hätte ca. zwei Kilometer weiter zu fahren. Gemeinsam wäre eine gute Personaldecke für die Zukunft vorhanden. Die Ausrüstung könnte erheblich verbessert werden. Sicherlich wird man auch in Hamm Befürworter für diese Idee finden. Vielleicht würde die Landesregierung so etwas sogar als Modell finanziell fördern.“

Sollte ein Gerätehaus in Dolberg gebaut werden, müsse nach Ansicht der FWG geprüft werden, ob ein Standort an der Alleestraße vor dem Tennisheim nicht besser geeignet ist. „Die Twieluchtstraße ist eng und ständig mit geparkten Autos so blockiert, dass sie Großfahrzeuge der Feuerwehr nicht passieren können. Am Tennisheim gehören der Stadt Ahlen Flächen, die durch die ehemalige Bundesstraße verkehrstechnisch deutlich besser angebunden sind“, meinte Heinrich Artmann.