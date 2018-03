„Zauberhafte Hände“ bezauberten

Die Hände, die am Donnerstagabend in der zum Konzertsaal umfunktionierten Cafeteria des St.-Franziskus-Hospitals zauberten, gehörten vor allem jungen Nachwuchskünstlern. „Es sind ausschließlich Preisträger“, erklärte Dr. Frank Klammer zur Einführung. Zur Begrüßung hatte der Chefarzt seine blaue OP-Kleidung angelegt, in der er die zahlreichen Besucher zum Foto-Konzert „Zauberhafte Hände“ begrüßte. Foto-Konzert deshalb, weil parallel eine Ausstellung mit Bildern des Fotografen Paavo Blåfield im Foyer eröffnet wurde. Bilder, die Hände von Krankenhausmitarbeitern zeigen.

In seiner Arbeitskluft setzte sich Dr. Frank Klammer an den Steinway-Flügel und intonierte die ersten Kadenzen von dem Mozart-Kabinettstückchen „Das Butterbrot“, um danach das Instrument den jungen, begabten Solisten der Musikschule Beckum-Warendorf zu überlassen. Sie boten den Zuhörern ein Programm, in dem immer zwei Instrumente zusammenwirkten wie Klavier und Kontrabass (Theresa Hermeier und Hugo Lutterbeck), Klavier und Violoncello (Daria Fischer und Amos Wichary) oder vierhändiges Klavierspiel (Nikolas Deing und Phoebe Muschol). Für Lena Beitelhoff (Querflöte) und Mona Konegen (Harfe) waren die drei präsentierten Stücke sogar die Generalprobe für ihre Teilnahme am Landeswettbewerb „Jugend musiziert“. Mit viel Beifall wurden die jungen Musikerinnen und Musiker verabschiedet.

Den zweiten Teil gestaltete Holger Blüder am Flügel. Der Leiter der Musikschule hatte ein kontrastreiches Programm zusammengestellt. Den Mozart-Variationen in A-Dur stellte der Musikschulleiter das Stück „Touches“ von Leonard Bernstein gegenüber, dessen Atonalität gegenüber der eleganten Leichtigkeit Mozarts zunächst leicht befremdete, aber dann überzeugte. Mit „Touches“ bezeichnet Bernstein übrigens das Klavierspiel, bei dem im Deutschen vom Anschlagen der Tasten gesprochen wird. Beim Romantiker Beethoven und seinem Adagio in As-Dur und der französischen Pianistin Clara Ponty und ihrem Stück „Romance“ ging es weniger kontrastreich zu. Nach einem argentinischen Hirten- und spanischen Feuertanz ließ Holger Blüder seinen Part mit vier Stücken Robert Schumanns ausklingen. Zur Zugabe kehrte er an den Flügel zurück und schmierte das von Dr. Klammer begonnene Butterbrot musikalisch zu Ende.