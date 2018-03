Von 2400 Autos runter auf 1000

Sollte der Betriebsausschuss in seiner Sitzung am kommenden Dienstag dem Probelauf einer Sperre zustimmen, die dann die Richard-Wagner-Straße vom Konrad-Adenauer-Ring abklemmt, könnte es schon im Frühjahr was werden. Wie lange die Testphase anzusetzen ist, macht Robert Reminghorst , stellvertretender Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, davon abhängig, „wie‘s funktioniert“. „Wenn wir sehen, dass es eine totale Katastrophe wird, werden wir abbrechen.“ Ansonsten: einen Monat Minimum, um nach einer Eingewöhnungsphase belastbare Zahlen zu bekommen.

Bei einer Anwohnerversammlung am vergangenen Dienstag (wir berichteten) hatte die Stadt im Wohnquartier mit der Variante A „Sperre“ punkten können. Die soll sich in einer 45-Grad-Neigung über die Richard-Wagner-Straße ziehen, wie Reminghorst im Redaktionsgespräch konkretisiert. Aus dem Wohnquartier ginge es in nördlicher Richtung dann nur noch über die Mozart­straße weiter. Das Hugo-Stoffers-Seniorenzentrum wäre dann ausschließlich – und exklusiv – über den Konrad-Adenauer-Ring erreichbar. So weit der aktuelle Stand. Irrfahrten sollen mit entsprechenden Ausschilderungen vermieden werden. Und wer doch versehentlich vom Ring in die „Wagner“ abbiegt und vor der Sperre steht, auch kein Problem: „Wir sind in der glücklichen Lage, dass die Straße hier unglaublich breit ist. Drehen wäre kein Problem“, sagt Reminghorst. Das sollte aber nicht die Regel sein.

Ein blauer Strich, der die Lage der Sperre in ersten Entwürfen markiert. Foto: Stadt Ahlen

Mit der Sperre glaubt der Projektkoordinator, den Verkehr mindestens um die Hälfte, wenn nicht sogar um zwei Drittel reduzieren zu können. „Täglich fahren 2400 Fahrzeuge über die Richard-Wagner-Straße. Ich vermute, dass es dann nur noch 1000 sind.“ Entspannung, von der auch die beiden Kreuzungen Robert-Koch-Straße / Kapellenstraße sowie Richard-Wagner-Straße/ Weststraße profitieren würden. Hier würden bis Ostern weitere Messungen vorgenommen.

Auf der Mozartstraße, deren Anwohner am 21. März auf einer Versammlung über ihre Straßenbaumaßnahme informiert werden, erwartet der Mann von den Umweltbetrieben keine nennenswerten Mehrbelastungen. Gut möglich, dass aus dem nördlichen Zipfel der Richard-Wagner-Straße der eine oder andere überlegen könnte, über die Mozartstraße aus dem Quartier zu kommen. Aber eben nur wenige.