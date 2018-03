Um sich eine komplette Gartengarnitur „zusammenzuklauen“, fuhren Täter gleich mehrfach einen Möbeldiscounter an der Warendorfer Straße an. Wie die Polizei mitteilt, drangen drei Einbrecher am Samstag gegen 2.46 Uhr gewaltsam in das umzäunte Gelände ein.

Als erstes entwendeten sie einen Gartentisch, den sie auch gleich zu ihrer Wohnanschrift transportierten. Danach kehrten sie zum Tatort zurück, um sich noch passende Gartenstühle zu verschaffen.

Da die drei Täter aus Ahlen – zwei männlich im Alter von 28 und 26 Jahren und eine 21-jährige Frau – zuvor schon bei der Tatausführung durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet worden waren, konnten sie auf frischer Tat ertappt werden. Sie hatten bereits zwei Gartenstühle in ihren Wagen geladen. Die drei wurden zur Wache gebracht, die entwendete Garnitur sichergestellt und dem Möbelhaus wieder ausgehändigt.