Zahlreiche Baumaßnahmen an den Ahlener Sportstätten sind noch für dieses Jahr geplant. Eine Übersicht gab Sandra Meißner von der Verwaltung am Donnerstagnachmittag dem Sport- und Freizeitausschuss.

So wird die Sporthalle der Augustin-Wibbelt-Schule auf Gasbeheizung umgestellt, außerdem wird dort die Unterdecke im Hallenbereich erneuert. Die Sporthalle der Barbaraschule wird einen neuen Innenanstrich erhalten (Bericht Seite 1), die Halle der Don-Bosco-Schule neue Hallentüren.

In der Mehrzweckhalle Dolberg werden neue Rauchschutztüren in den Fluren installiert, zudem wird das Dach im Umkleidebereich saniert.

Ein Austausch der Glasbausteine ist in der Halle der neuen Paul-Gerhardt-Schule geplant, an der Südenkampfbahn wird aus Sicherheitsgründen zur Zeit das Tribünendach zurückgebaut. Die Lüftungsanlage der Sporthalle der Sekundarschule wird in den Sommerferien erneuert, zudem wird das Dach der Tribüne saniert. Auf dem Areal des Wersestadions werden momentan verschiedene Maßnahmen wie Maurer- und Malerarbeiten umgesetzt.

Auch im Sportpark Nord wartet jede Menge Arbeit: So wird ein vom letzten Sturm beschädigter Fassadenträger ausgetauscht und eine neue Tartanbahn im Kraftraum installiert. Die Tribünenbeleuchtung wird zudem ausgetauscht und ergänzt, das Dach im Bereich der Treppen saniert. Darüber hinaus wird die Wasserversorgung zur Bewässerung der Sportplätze erneuert.

Die Investitionssumme für alle Bauvorhaben liegt bei einer Million Euro. „Es ist ein straffes Programm“, resümierte Sandra Meißner.