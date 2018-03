Sangesfreude und Reiselust

Der „Volktreff“ unter der Leitung von Axel Ronig begeistert seit vielen Jahren sangesfreudige Menschen in Ahlen. Seit ein paar Jahren gehen die Teilnehmer auch für einige Tage gemeinsam mit den „Gebrüdern Möxel“ auf Tour.

In der Zeit vom 29. September bis 3. Oktober findet in diesem Jahr eine Reise unter dem Motto „Mit Wein, Weib und Gesang“ in den Odenwald statt. Die fünftägige Erlebnisreise ist eine bunte und kreative Mischung aus Unterhaltung, Information, Abenteuer, Spaß und Singen.

Die Teilnehmer erleben in dieser geschichtsträchtigen Region die leibhaftigen Nibelungen und erfahren die Geschichte des tapferen Siggi und seiner Drachen von einer neuen Seite. Natürlich werden Gunther, Hagen von Tronje und die heldenhaften Damen Kriemhild und Brunhild auch dabei sein. Vielleicht wird sogar der sagenhafte Nibelungenschatz gefunden.

An historischen Stätten werden weitere historische Personen erscheinen. So hat sich in Lindenfels auf jeden Fall Pfalzgraf Konrad I., Bruder des legendären Kaisers Barbarossa und Gründers der Stadt Heidelberg angesagt! In einer Weingegend wäre es außerdem ein ausgesprochener Fauxpas, wenn diesem edlen Tropfen nicht gehuldigt wird. Winzermeisterin Christa Guth begleitet die Gruppe mit Wein und Gesang ein Stück auf dem Weinlagenweg. Und dann passieren ja auf den Touren auch viele andere merkwürdige Dinge. Es soll viel miteinander gesungen werden.

Die Gruppe wird mit dem Bus anreisen. Ausgangspunkt der Aktivitäten ist das Dom-Hotel in der Stadt Worms. Der Reisepreis beträgt 395 Euro. Ein ausführliches Programm mit Leistungsbeschreibung wird auf Wunsch zugesandt. Anmeldungen über Axel Ronig, Telefon 6 18 47.