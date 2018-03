Vorstand stellt sich neu auf

Nach sechs Jahren an der Spitze der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus zog sich am Donnerstagabend Franz Kresimann als Vorsitzender zurück. Er gehörte im Jahr 2012 zu den Gründungsmitgliedern der AG. Auf der Konferenz in der Stadthalle wurde Christa Bücker zu seiner Nachfolgerin gewählt.

In seiner Begrüßung stellte der scheidende Vorsitzende Franz Kresimann fest: „Es gehen nicht nur Leute, es kommen auch welche“. Damit sprach er ganz besonders eine Neuaufnahme in den letzten Wochen an. Seine sechs Jahre als Vorsitzender bilanzierte er zufrieden als ereignisreichen Zeitraum, in der die AG eine positive Entwicklung genommen habe. Insgesamt 61 Veranstaltungen fanden in dieser Zeit statt. Von Versammlungsleiter Frederik Werning erhielt er ein großes Lob: „Wenn man seine Unterstützung brauchte, hat man sie auch bekommen.“

Der Kreisvorsitzende der SPD-Senioren, Erhard Lechelt, erinnerte an die Solidarität als Prinzip der SPD . Er würdigte zudem den sachlichen Umgang zwischen den Jungsozialisten und „dem Rest der Partei“ in der Diskussion um die Abstimmung zur „GroKo“. In der Politik gehe es fast immer um Kompromisse, nicht um Alles oder Nichts.

Der Bundestagsabgeordnete und SPD-Kreisvorsitzende Bernhard Daldrup kam frisch aus Berlin, um anschließend wieder in die Hauptstadt zurückzukehren. „Die AG 60plus ist hier ein Zentrum von vielen Aktivitäten“, würdigte er die Arbeit der AG. Er sah nicht nur politisch, auch gesellschaftlich viele Umbrüche in NRW, Deutschland, Europa und der Welt. „Wahlen haben Folgen, das müssen die Menschen wissen“, kommentierte er den Einzug der AfD in den Bundestag und die lange Regierungsbildung. Für die SPD sah er zwei Hauptaufgaben: „Bessere Vermittlung der guten Arbeit der Partei und die Entwicklung einer Idee von Gesellschaft auf Basis von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität.“

Die Vorstandswahlen ergaben zahlreiche Umbesetzungen für die kommenden zwei Jahre. Zur neuen Vorsitzenden der AG „60 plus“ wurde Christa Bücker gewählt. Auch ihr Stellvertreter Reinhard Baldauf übt das Amt neu aus, er wird für die Organisation der Veranstaltung verantwortlich sein. Als Beisitzer wiedergewählt wurden Wilfried Broy, Lothar Müller und Reiner Schmidt.

Zu neuen Beisitzern wurden Ingrid Plotka, Manfred Sewing und Monika Tussing berufen. Als Seniorenbeauftragte der beiden Ahlener SPD-Ortsvereine gehören Astrid Albrecht-Sierleja und Günter Pietsch automatisch dem Vorstand an.