Lob fürs „Können und Wollen“

„Weiter so“, lautete das inoffizielle Motto der Jahreshauptversammlung des Förderverein der Paul-Gerhardt-Kirche. Nicht nur, weil der komplette Vorstand einstimmig wiedergewählt wurde, sondern auch, weil die ehemalige Superintendentin des Kirchenkreises Münster, Meike Friedrich , dem Verein eine vorbildliche Arbeit attestierte.

Anstelle des aus familiären Gründen verhinderten stellvertretenden Vorsitzenden Horst Schulte gab Kassenwartin Sabine Kunert einen ausführlichen Rückblick über das Jahr 2017, in dem zahlreiche Veranstaltungen stattfanden. Der Vorsitzende Jörg Kunert ergänzte die Rückschau mit einem Überblick über die Investitionen. Es wurde eine neue Industriespülmaschine angeschafft sowie ein neues Zelt und Ersatzdächer für die Pavillons. Das alte Material hatte unter dem Funkenflug beim Osterfeuer gelitten. Auch die Mikrofonanlage in der Kirche wurde erweitert.

Vom Neubau eines neuen Seniorenzentrums auf dem Areal des alten Pfarrhauses verspricht sich Jörg Kunert einiges: „Wir erhoffen uns mit der Errichtung neuen Schwung in unserem Gemeindeleben.“ Die Kooperation soll unter anderem eine Steigerung der Gottesdienstbesucher bewirken.

Geplant ist wieder das Osterfeuer am Ostersonntag, das Gemeindefrühstück findet am Ostermontag statt. Fußballfreunde dürfen sich auf das Public Viewing bei allen WM-Spielen mit deutscher Beteiligung freuen. Das Awo-Adventskonzert mit Claudia Oddo wird wahrscheinlich erstmalig sogar an zwei Tagen stattfinden.

Die Vorstandswahl wurden im Block abgehalten, da sich die Mitglieder des Gremiums alle zur Wiederwahl stellten. So wurden Jörg Kunert als Vorsitzender und Horst Schulte als Stellvertreter bestätigt. Kassenwartin bleibt Sabine Kunert, Schriftführerin Silke Schneider. Albert Barrey, Markus Eggert, Reinhold Leuthardt, Daniel Kunert, Erika Möbius und Gerd Stefanowitz bleiben Beisitzer an. Für Annegret Klerx wurde Manfred Sewing als neuer Kassenprüfer gewählt.

Mit einem Statement lobte Meike Friedrich das Wirken des Fördervereins: „Dahinter steckt ein Können und Wollen, was eine ganz große Anerkennung von Menschen aus ganz vielen Städten findet.“ Pfarrer Martin Frost bat um zusätzliche Unterstützung im Besuchsdienst. Das ermögliche eine bessere Erreichbarkeit des Vereins bei den Menschen.

In diesem Jahr ehrte Jörg Kunert die Mitglieder Friedhelm Redemeyer, Helmut Richter, Hendrik Vetter und Maria Wasin für ihr besonderes Engagement im Förderverein.