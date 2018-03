Betriebe suchen Azubis

„Das ist die Fahrschule 4.0“, schmunzelte Harald Meyer-Heß , Lehrer an der Fahrschule des Bildungsträgers SBH, am Samstag bei der 6. Ausbildungsmesse. Der Bildungsträger war mit dem Fahrschulsimulator in der großen Halle des Gastgebers Autohaus Ostendorf vertreten und vermittelte nicht nur Anfängern einen Eindruck vom Fahren im digitalen Raum. „Gar nicht so einfach“, grinste Uwe Richter, „es fehlen die gewohnten Rückmeldungen des Autos.“ Für den Novizen von Vorteil: „Er kann sich voll auf die ersten Abläufe konzentrieren und auf die eingestreuten Situationen einstellen“, erklärte der Fahrlehrer von SBH.

Das war aber nur einer der rund 65 Aussteller, die Bürgermeister Dr. Alexander Berger bei Ostendorf begrüßte. „Heute könnte das Motto für die Berufseinsteiger die freie Auswahl sein“, so das Stadtoberhaupt. Der Fachkräftemangel lasse Unternehmen neue Wege beschreiten, um sich geeigneten Nachwuchs zu sichern. Denn nach wie vor seien die guten Mitarbeiter das Kapital der Unternehmen.

„Heute hat sich Situation umgekehrt. Früher suchten die Jugendlichen eine Ausbildungsstelle, heute suchen die Unternehmen Auszubildende“, konstatierte auch Arbeitsagenturleiter Joachim Fahnemann .

6. Ahlener Ausbildungsmesse 1/9 Austausch und Informationen: Bei der 6. Ausbildungsmesse kamen Jugendliche und ausbildende Betriebe und Einrichtungen zusammen. Foto: Peter Schniederjürgen

Dafür war bei der Messe reichlich Gelegenheit. Kaum ein Gewerbe oder Industriezweig in der Region, der sich nicht präsentierte. Ob Pflegedienst oder Bundeswehr, ob Metall oder Holz, überall informierten die Aussteller über die Zukunftsperspektiven für junge Leute.

„Heute schrecken auch die Arbeitszeiten im Einzelhandel gar nicht mehr so, denn vernünftige Schichtregelungen machen das möglich“, erklärte Pablo Armijo von Marktkauf Nientied in Warendorf. „Der Wechsel von früherer und späterer Schicht ist ganz praktisch, dazu ist die Ausbildung bei uns ist sehr umfänglich und ausführlich“, erklärte Jan Bergemeier, der als Azubi kurz vor der Prüfung steht.

Die SBH war zusätzlich noch mit einem digitalen Schweißsimulator angereist. Unter Anleitung von Gilbert Kriwat konnte Niels Stromberg schon mal ein paar virtuelle Schweißnähte ziehen. Der Computer vermerkte jedes Detail. „Spannende Geschichte, ich könnte mir denken, dass das was ist“, urteilte der jungen Mann unter seinem Schweißschutzschirm.

Mittelständische Unternehmen boten vielfältige Ausbildungsplätze. So auch Landmaschinenhersteller Buschhoff. Hier informierte sich Philipp Lefers über den Werdegang des Industriekaufmanns.

„Wir rechnen bei dieser Ausstellung wieder mit an die 1000 Besucher, darunter auch viele Flüchtlinge“, so Joachim Fahnemann. Bei dieser Gruppe junger Leute sei die Startphase nicht ganz so einfach, aber unter ihnen könnten viele mögliche neue Fachkräfte für die heimische Wirtschaft sein. „Ein Potenzial, das wir nicht ungenutzt lassen dürfen“, resümierte der Fachmann.