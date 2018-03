Schluss nach über 30 Jahren

Werden die Ahlener auch nach dem kommenden August gut behütet sein? Das zumindest hofft Lucia Hilke , Inhaberin des letzten Ahlener Hutsalons an der Weststraße. Nach über 30 Jahren will sie sich Ende August zurückziehen und sucht nun einen Nachfolger.

1987 hatte Lucia Hilke mit ihrem Mann Paul Hilke den Hutsalon von ihrer Vorgängerin übernommen. Die suchte damals mit ihren 80 Jahren einen Nachfolger und fand ihn in Lucia Hilke. Paul Hilke starb zwei Jahre nach der Übernahme, Lucia Hilke selbst ist inzwischen 84 Jahre alt. Zeit, sich zur Ruhe zu setzen. Mit Bedauern blickt sie zurück in die Zeit, als Kopfbedeckungen noch en Vogue waren: „1948 gab es noch fünf Hutläden in Ahlen, die hatten alle drei bis vier Angestellte.“ Den Abschwung macht Lucia Hilke am Berlinbesuch John F. Kennedys 1962 fest. Denn der kam ohne Hut.

Aber die gelernte Modistin sieht auch einen Hoffnungsschimmer, denn seit drei bis vier Jahren werden wieder mehr Kopfbedeckungen getragen. Und wenn es nur die Pudelmützen bei jungen Menschen sind, aber so gewöhnten sie sich wieder dran. Denn nach den Pudelmützen kämen die Hüte. Dass Hutsalons nicht überflüssig sind, davon ist die Modistin überzeugt. Viele Kunden, die im Internet bestellen, bekämen Probleme mit den Hutgrößen. Bei ihr passen die Hüte – oder werden passend gemacht.

1948 hatte Lucia Hilke das Hutmacherhandwerk bei Siebenkotten gelernt, schon damals fiel sie mit ihrem Talent auf. Als sie 1987 den Laden übernahm, hat sie gleich Stoffhüte genäht. Was die Menschen so nicht kannten, weil Filzhüte üblich waren. Während Lucia Hilke erzählt, nimmt sie sich einen roten Hut, setzt ihn auf und hat Spaß dabei: „Den kann man auf verschiedene Weise aufsetzen. Ich dreh sie immer soweit, bis sie mir stehen“. So berät sie auch ihre Kundinnen und sie selbst geht nie ohne Kopfbedeckung aus dem Haus. Noch heute verändert sie Hüte, damit sie hübscher wirken.

Für Schützenbrüder ist der Hutsalon gar nicht wegzudenken, nahezu jeder Ahlener Schützenhut geht wortwörtlich durch Lucia Hilkes Hände, weil sie die Hüte an der Seite hoch näht und an der Innenseite mit den Initialen der Schützenbrüder versieht. Dafür kommen nur die qualitativ hochwertigen Stetson-Buchstaben in Frage. Aber auch für Kinder hat sie ein Herz, zahlreiche selbstgenähte farbenfrohe Mützen liegen in einem Korb und werden an gute Kunden auch mal verschenkt.

Die Modistin ist beim Blick zurück zufrieden, der Laden ist ihre Aufgabe und ihre Welt. „Einkaufen, verkaufen, ändern und herstellen“, umreißt sie die Tätigkeiten und hofft nun auf einen Nachfolger. Der sollte künstlerische Begabung und Stil mitbringen, gelernt muss er nicht sein. „Ich würde ihm mein ganzes Wissen weitergeben. Das ist ein interessanter Beruf, den mache ich gerne!“