Polizeibeamte befanden sich am Freitag gegen 13.30 Uhr, auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall, als ihnen ein Fahranfänger auf der Drensteinfurter Straße auffiel.

Der 19-jährige Ahlener befuhr die B 58 in Richtung Ahlen und überholte trotz Gegenverkehrs mehrere Fahrzeuge. Sowohl die in gleicher Richtung als auch entgegengesetzt fahrenden Verkehrsteilnehmer mussten ausweichen, um Verkehrsunfälle zu vermeiden. Gleiches galt für die Einsatzkräfte. Sie wendeten den Streifenwagen an geeigneter Stelle und nahmen die Verfolgung des Verkehrsrowdys auf.

Als der Fahranfänger merkte, dass ihm die Polizisten folgten, bog er in den Prozessionsweg ab. In der Hoffnung, der Kontrolle zu entgehen, wie die Pressestelle am Montag mitteilte. Als die Einsatzkräfte mit dem Streifenwagen auf den Opel Astra des Ahleners aufschlossen, hielt er an.

Die Beamten leiteten gegen den jungen Mann ein Strafverfahren ein und informierten das Straßenverkehrsamt über das grob verkehrsgefährdende Verhalten des 19-Jährigen.