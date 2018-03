Königlich in die neue Saison getanzt

Eine alte Tradition des ehemaligen Bürgerschützenvereins Süden hat auch die neue Schützengemeinschaft Ahlen (SGA) übernommen: Die Mitglieder des Hofstaats werden erst beim traditionellen Thronfest in der Stadthalle bekanntgegeben – so auch an diesem Samstag bei der ersten Veranstaltung dieser Art nach der Fusion mit dem „Hohen Norden“.

Für die Mitglieder war der Ball in der festlich geschmückten Stadthalle zugleich der Auftakt für die neue Schützensaison. Ende April 2017 trat der Verschmelzungsvertrag zwischen den Vereinen „Hoher Norden“ und „Bürgerschützenverein Süden“ in Kraft. Seither gab es schon einige Gelegenheiten, noch enger zusammenzufinden. Den ersten Wettbewerb an der Vogelstange unter neuer Flagge hatte Ralf Schulz-Kirst für sich entschieden. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte er ausreichend Zeit, ein Gefolge um sich zu scharen, das nun mit Spannung erwartet wurde. Die runden Tische im großen Saal waren dazu passend dekoriert, der Zulauf an Gästen lag über den Erwartungen der Organisatoren. Auch befreundete Schützenvereine waren mit von der Partie. So stellte der Allgemeine Bürgerschützenverein (ABSV) eine Abordnung von zwölf Personen, 18 kamen vom Bürgerschützenverein Ahlen und 26 vom „Gemütlichen Westen“. Vereinzelt waren auch andere Vereine, darunter der Schützenverein Dolberg, vertreten.

Nach der Begrüßung der Gäste durch den SGA-Vorsitzenden Dietmar Kupfernagel und Oberst Ingo Rütten wurde das alte Königspaar verabschiedet und die seit dem ersten Hochfest ersehnte Bekanntmachung des neuen Hofstaates folgte. Die Inthronisierung des Königs Ralf Schulz-Kirst war zweifellos der Höhepunkt des Abends. An seiner Seite steht Königin Sandra Lerley.

Thronfest der Schützengemeinschaft Ahlen 1/6 Viel los war am Samstagabend in der Stadthalle. Foto: Florian Faust

Der neuen Throngesellschaft gehören folgende Paare an: Simone und Andreas Lerley, Natalie Kirst und Helmut Füchtenhans, Helga und Johannes Hagedorn, Andrea und Holger Steffensmeier, Bettina und Jörg Wiedehage, Rosi und Jürgen Seiler, Andrea und Jochen Bolte, Susanne und Carsten Krumtünger, Lucia Hagedorn und Henning Kublik, Kveta Cervenka und Andreas Geers, Mechtild und Fred Fiebach, Sike Gerhardt und Markus Bornemann sowie Carina und Markus Wittenzellner.

Nach den Formalitäten ging das Programm dann durch den königlichen Eröffnungstanz in den gemütlichen Teil über. Musikalisch unterstützt wurde der Abend durch die „Reinhold-Hörauf-Band“. Daneben gab es noch das obligatorische Königinnentreffen, diesmal allerdings nicht im Stadthallen-Restaurant, sondern flankierend zum Büfett an Stehtischen.