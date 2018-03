Viele fleißige Helfer waren am vergangenen Samstag auch in Dolberg zusammengekommen, um an der Aktion „Ahlen putz(t) munter“ teilzunehmen. Um 9 Uhr waren bereits 31 Helfer versammelt, später kamen noch einige hinzu, so dass über 40 Teilnehmer für eine saubere Landschaft sorgten.

Schleppertreff, Schützenverein und die Spielvereinigung Dolberg bildeten den Reinigungstrupp.

Die Avantgarde des Schützenvereins nahm sich den alten Friedhof und das Gelände rund um die Mehrzweckhalle vor, die Königskompanie kümmerte sich um den Dorfteich, die SpVgg pflegte die Sportanlagen und der Schleppertreff säuberte den Dorfplatz und die Außenbereiche. Ihre nostalgischen Gespanne gaben nicht nur ein tolles Bild ab, sondern waren natürlich auch die ideale Transportmöglichkeit für den gesammelten Müll.

Am Ende des Tages gab es als Belohnung für alle Erbsensuppe von der Stadt Ahlen. Ortsausschussvorsizender Philipp Gößling und Organisator Norbert Penger lobten den Einsatz der Helfer und freuten sich sehr über die tolle Beteiligung.