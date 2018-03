Aperdannier bleibt im Amt

Die Kolpingsfamilie Ahlen geht personell mit Kontinuität in das kommende Jahr. Auf ihrer Jahreshauptversammlung am Sonntagmorgen in der Familienbildungsstätte wurde Rudolf Aperdannier einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Dagegen schied das langjährige Vorstandsmitglied Hermann Tollkötter auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus.

In seiner Begrüßung griff Aperdannier Gedanken des Kolpingwerk-Bundespräses Josef Holtkotte auf, die sich mit dem aktuellen Thema Unwahrheiten, die zu Wahrheiten erklärt werden, befassten. Mit dem Fazit, dass die Wahrheit ein mächtiges Gut ist und Unwahrheiten früher oder später immer entlarvt werden. Erfreut zeigte sich Rudolf Aperdannier darüber, dass demnächst ein ICE nach Adolph Kolping benannt wird: „Der wird sicher immer pünktlich sein. Adolph Kolping war auch immer pünktlich.“

Zahlreiche Veranstaltungen prägten das zurückliegende Jahr. So wurde eine Mehrtagesfahrt nach Günne unternommen. Die Kolpingsfamilie zeigte sich zudem sehr spendenfreudig. Die Kollekte der Fahrradwallfahrt nach Buddenbaum ergab 300 Euro, die an die Hospizbewegung gingen. Auch die Kleidersammlung war erfolgreich. „Fast vier Tonnen packten die Helfer in den Lkw“, bilanzierte der Vorsitzende. Eine Spende ging auch an den Flüchtlingsverein Ahlen, eine weitere über 400 Euro erfolgte aus der Schuhsammelaktion an die Zisternenbau-Aktion des Kolpingwerks in Uganda. Mit Ablauf des vorigen Jahres hatte die Kolpingsfamilie 156 Mitglieder.

Mit einstimmigem Votum bestätigten die Mitglieder bei den Teilwahlen zum Vorstand den Vorsitzenden Rudolf Aperdannier. Als Leiter der Wandergruppe wurde Hans Benner wiedergewählt. Für den ausscheidenden Hermann Tollkötter wurde Josef Lücke als Beisitzer berufen. Heinz Dohle übernimmt von Karl-Heinz Wältermann die Kassenprüfung. Alle Wahlen erfolgten einstimmig.

Auch für dieses Jahr sind zahlreiche Aktivitäten geplant. Vom 22. April bis 4. Mai findet eine Seniorenfahrt nach Bad Zwischenahn statt, die bereits ausgebucht ist. Eine zweite Fahrt führt vom 15. bis 22. Oktober nach Bad Rothenfelde, hier sind noch Anmeldungen möglich. Für den 17. März ist ein Gang in den Abend zur Herz-Jesu-Kapelle in Borbein geplant, am 14. April folgt die jährliche Kleidersammlung am „Jibi“-Markt und am „Rewe“-Markt Meier.