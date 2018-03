Kurz und schön: „Welshly Arms“

Die, die erst einmal „moppern“ gebe es ja immer, schmunzelt Frank Haber­stroh . Direkt nach der Veröffentlichung, dass die amerikanische Band „Welshly Arms“ das Lichtblicke-Benefizkonzert in der Ahlener Stadthalle bestreitet, sah sich der Radio-WAF-Chefredakteur über Facebook mit den üblichen Fragen konfrontiert: Warum denn diese Band? Wer ist das denn? Warum denn in Ahlen und drinnen? Warum denn nicht deutsch? Aber dann, so Haberstroh weiter, hätten sich auch die zu Wort gemeldet, die dieses Konzert als das betrachten, was es nämlich ist: ein Geschenk. Und die sich einfach freuen, dass der Kreis Warendorf wieder ein musikalisches Event für sich an Land ziehen konnte.

Die Fragen, die die „Mopperer“ stellen, kann der Lokalradio-Chef am Montagvormittag gemeinsam mit Stadthallen-Geschäftsführer Andreas Bockholt schnell beantworten: Es ist der Lokalradio-Anbieter Radio NRW, der das Konzert verschenkt und dementsprechend auch die Band aussucht. „Die Plattenfirma sieht in Welshly Arms d e n nächsten großen gitarrenorientierten Act in Europa“, weiß Frank Haberstroh, der die Gruppe aus Cleveland augenzwinkernd mit dem Prädikat „Thermomix der Rockszene“ versieht: Indie, Alternative, Rock, Blues – von allem etwas sozusagen. Der Hit, der die Band auch in Deutschland bekanntmachte, heißt „Legendary“. Eine zweite Single komme voraussichtlich in zwei Wochen auf den Markt, hat Frank Haberstroh „ohne Gewähr“ erfahren.

Der Konzerttermin – Dienstag, 27. März – war vorgegeben, da hätten weder Radio WAF noch die Stadthalle dran rütteln können. Und dass der Zuschlag nach dem „Silbermond“-Konzert 2017 wieder nach Ahlen ging, lag daran, dass andere Städte im Kreis nicht so schnell reagieren konnten: „In Warendorf gab es behördliche Hürden, in Beckum eine Baustelle“, lässt Frank Haberstroh in die zahlreichen Organisationsgespräche der vergangenen Tage blicken. Die Oelder Waldbühne wäre in Frage gekommen, hat aber nun mal kein Dach. Da jedoch der 27. März wahrlich kein Garant für Trockenheit und Sonnenschein sei, habe man sich für die größte Halle im Kreis entschieden: „Hier haben wir die perfekte Infrastruktur“, lobt Frank Haber­stroh: Garderobe, Gastronomie, Toiletten, Parkplätze – alles schon da.

Die Größe stimme auch. Denn „Welshly Arms“ sei zwar sicher ein kleinerer Act als „Silbermond“, aber doch größer als Wincent Weiss, der ja ebenfalls in Ahlen ein Lichtblicke-Benefizkonzert gab: 2016 auf dem Marienplatz.

Das war für die Besucher auch kostenfrei – ebenso wie „Welshly Arms“ jetzt. Damit die Freunde der gepflegten Rockmusik am Tag der Tage auch sicher reinkommen in die Stadthalle, werden die Eintrittskarten vorher verteilt. 1400 im ganzen Kreis. Start dafür ist am morgigen Mittwoch, 14. März, um 15 Uhr im Vorverkauf der Stadthalle. „Pro Abholer geben wir vier Karten raus“, kündigt Andreas Bockholt die „familienfreundliche“ Variante an. Mit der Limitierung soll verhindert werden, dass Interessierte gleich ein ganzes Kontingent abschöpfen und dann vielleicht nicht nutzen – weil es ja „eh umsonst“ war.

Der Vorverkauf ist an diesem Mittwoch dafür extra bis 18 Uhr geöffnet. „Wir haben das auf den Nachmittag gelegt, damit auch Schüler kommen können“, so Andreas Bockholt. Die Karten können nicht telefonisch bestellt oder reserviert werden. Tickets gibt‘s nur für die, die persönlich kommen.

Einlass am Konzerttag ist um 17.30 Uhr, der Stadthallengeschäftsführer verweist noch einmal darauf, dass wie bei jedem Konzertereignis Rucksäcke und große Tasche zu Hause oder im Auto gelassen werden sollten. Von 18 bis 19 Uhr sorgen Radio-WAF-Moderatoren für das Warm-up, dann kommt „Welshly Arms“ auf die Bühne.

Das Konzert wird etwa eine Stunde dauern. „Es ist kein Vollkonzert, es gibt ein verkürztes Programm“, erinnert Frank Haberstroh noch einmal an den Belohnungscharakter des Events: „Ein Minikonzert – kurz und schön.“