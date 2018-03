Neue Hundeauslauffläche im Ahlener Süden: Die Suche der Stadt sei erfolgreich gewesen, meldet die SPD , die sich in einer Pressemitteilung als Antragsteller in Erinnerung ruft. Das Areal des ehemaligen Bolzplatzes am Röteringshof im Bereich Hammer Straße stehe als Hundeauslauffläche zur Verfügung.

Der SPD-Ortsverein Süd-Ost-Dolberg und die Hundefreunde Ahlen stellen die Wiese Hundehaltern am kommenden Freitag, 16. März, um 16.30 Uhr vor. Auch über die Errichtung einer Zaunanlage im Rahmen eines Bürgerprojekts wird gesprochen.

Der städtische Haushalt weist für das Stadtgebiet in diesem Jahr ein Budget von insgesamt 30 000 Euro für Bürgerprojekte aus. Die Stadt stelle, so die SPD, hierbei die Sachmittel zur Verfügung, wenn Bürger an städtischen Einrichtungen mit Eigenleistungen einen Mehrwert für die Allgemeinheit schaffen.

Von der SPD-Ratsfraktion wurde unter anderem eine Zaunanlage für eine Hundewiese im Ahlener Süden vorgeschlagen.