Die nächste Großbaustelle auf Ahlens Straßen kündigt sich an: die Weststraße soll zu einer Begegnungszone umgestaltet werden (wir berichteten). Die vorgesehene Planung stellte Stadtbaurat Andreas Mentz am Dienstagnachmittag noch einmal abschließend im Betriebsausschuss vor. Die Mitglieder stimmten einmütig zu.

Der Ausbau der Weststraße vertrage keinen Aufschub, unterstrich Mentz, weil die Maßnahme mit erheblichen Mitteln des Bundes und Landes zum Klimaschutz gefördert werde. Zugleich sei sie ein wichtiger Bestandteil des städtischen Radverkehrskonzeptes. Deshalb würden die Stadtwerke noch im Frühjahr mit dem Kanalbau beginnen, anschließend würde die Umgestaltung des Straßenraumes in Angriff genommen. Die Umgestaltung sei mit den Anwohnern mehrfach besprochen worden, erklärte Mentz. Ein Ergebnis dieses Dialogs sei auch die Einrichtung von Kurzzeitparkplätzen.

Nach dem bisherigen Planungsstand erhält die Weststraße eine niveaugleiche aufgepflasterte Oberfläche. Die Fahrbahn soll durch die beidseitigen Rinnen begrenzt werden und erhält eine Breite von 5,50 Meter. Mit dem niveaugleichen Querschnitt des Begegnungsraums geht eine Begrenzung der Fahrgeschwindigkeit auf Tempo 20 einher. Heller abgesetzte Querbänder im Pflaster sollen die Autofahrer zu noch mehr Vorsicht mahnen. An beiden Seiten entsteht durch eine Verschiebung der Mittelachse der Straße jeweils ein 3,30 Meter breiter Steifen für Bänke oder Außengastronomie. Ziel der Planung ist eine Verbesserung der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, auch für Fußgänger und Radfahrer.

„ Die Umgestaltung der Straße bedeutet eine Aufwertung der Grundstücke. Die Umgestaltung der Straße bedeutet eine Aufwertung der Grundstücke. “ Andreas Mentz

Bei den Mitgliedern des Betriebsausschusses stießen die Pläne auf breite Zustimmung. Umsonst ist das Mehr an Aufenthaltsqualität nicht zu haben. Zur Beantwortung der Frage von Gudrun Westhues (SPD), in wie weit die Anwohner an den Kosten für den Ausbau beteiligt werden, verwies Mentz auf den nächsten Tagesordnungspunkt, bei dem es um eine Sondersatzung zur Erhebung des Straßenausbaubeitrags für einen Teilabschnitt ging. Zwar seien 70 Prozent der Kosten durch die erwähnten Zuschüsse abgedeckt, aber zur Abdeckung der verbleibenden 30 Prozent würden die Anlieger sehr wohl veranlagt. „Die Umgestaltung der Straße bedeutet eine Aufwertung der Grundstücke“, stellte Mentz fest. Dieser Ansicht schlossen sich alle weiteren Diskussionsteilnehmer an.

Andreas Eberschneider bezifferte aus Sicht der Stadt die Anliegerkostenbeteiligung auf Beträge zwischen 1000 und 10 000 Euro. Die beiden bestehenden Bäume blieben erhalten, versicherte Mentz auf Nachfrage von Rudolf Jaschka. Man könne sich natürlich auch noch mehr Grün in der Straße wünschen, was aber nicht zu realisieren sei.

Fertig gestellt ist inzwischen die Stichstraße am Museumsplatz.