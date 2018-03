Die Zwölfjährige ging durch die Grünanlage, als sich der Tatverdächtige näherte. Er trat nach Polizeiangaben so nah an die Schülerin heran, dass sie Schulter an Schulter gingen. Als das Mädchen Abstand nahm, suchte der Unbekannte erneut den Körperkontakt. Des weiteren streichelte der Mann der 12-Jährige über den Rücken.

Der Tatverdächtige ist etwa 55 Jahre alt, zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß, hat laut Polizei viele Gesichtsfalten, grau-blondes kürzeres Haar sowie eine unauffällige Statur. Der Unbekannte trug eine Brille mit gelbstichigen Gläsern und eine dunkle Jacke.

Hinweise an die Polizei, Telefon 96 50, oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.