Neue Seilbahn macht soliden Eindruck

Ein gutes Ende hat der monatelange Streit um die abgebaute Seilbahn auf dem Vorhelmer Abenteuerspielplatz genommen: Seit dieser Woche ist eine Fachfirma damit beschäftigt, eine neue Anlage hinter der St.-Pankratius-Kirche aufzustellen. Die Entfernung des beliebten Spielgeräts hatte im Vorjahr hohe Wellen geschlagen. Mehrere Ortstermine mit Anwohnerprotesten und Diskussionen in den politischen Gremien folgten.

„Ich bin froh, dass wir eine Lösung gefunden haben“, sagt Hubertus Beier , Vorsitzender des Ortsausschusses, im „AZ“-Gespräch. „Der von uns Vorhelmern finanziell erbrachte Anteil ist sehr gut investiert. Ich möchte mich bei allen Eltern und Kindern bedanken, die mit Nachdruck darauf verwiesen haben, wie wichtig ihnen diese Seilbahn für den Spielplatz ist.“

Bei der ursprünglichen Seilbahn hatte die Stadt Ahlen bei einer Prüfung morsche Stellen im Ständerwerk festgestellt und im Sommer 2017 den Abbau angeordnet. Sie sah eine mögliche Gefährdung von Kindern, die auf dem Gerät ihre Bahnen ziehen. Ein Wiederaufbau wurde aus Kostengründen zunächst nicht angedacht.

Für die Nutzer des Abenteuerspielplatz war dieses Vorgehen ein Schlag ins Gesicht, denn innerhalb der vergangenen zehn Jahre war der seit Anfang der 1970er Jahre reich ausgestattete Platz immer leerer geworden. Spielgeräte wurden sukzessive abgebaut, ein Teich mit Hüpfsteinen musste aufgrund seiner Verschlammung verfüllt werden. Hinzu kam: Auf der Prioritätenliste im Spielplatzkonzept der Stadt Ahlen befand sich der Abenteuerspielplatz auf den hinteren Plätzen. 50 000 Euro stellt die Verwaltung pro Jahr für die Instandhaltung der Spielplätze zur Verfügung. Bernd Avermiddig (FWG) bezeichnete das in einer Ausschuss-Sitzung im September als „Tropfen auf den heißen Stein“, der wenig Nachhaltiges ausrichte.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger hatte sich in den vergangenen Monaten ebenfalls in die Seilbahn-Frage eingeschaltet, weil sich der Ortsausschuss Vorhelm von der Abbauaktion überrumpelt fühlte. Die Politiker warfen der Verwaltung schlechte Kommunikation vor. Im Herbst wurde die Wiederherstellung der Anlage beschlossen, im November die Finanzierung bekanntgegeben: Die Kosten für die neue Seilbahn in Höhe von 10 000 Euro teilen sich der Ortsausschuss Vorhelm und die Stadt Ahlen. Seine Hälfte entnimmt das Gremium aus den Mitteln zur Pflege städtischer Parks und Grünanlagen – jährlich 15 000 Euro stehen dafür im Haushaltsplan. Die 5000 Euro waren eigentlich für die Herrichtung des Innenbeetes „Am Hellbach / Im Loh“ eingeplant. Dieses Vorhaben stellt der Ortsausschuss nun zugunsten des Spielplatzes zurück.

Reste der alten Fundamente. Foto: Christian Wolff

„Damit so ein Ärgernis in Zukunft nicht mehr passiert, ist die Verwaltung aufgefordert worden, in Zukunft solche Abbauten entsprechen frühzeitig mit den politischen Vertretern des Ortsteils abzustimmen“, zog Hubertus Beier trotz der Diskussionen eine positive Bilanz.

Aktuell sind die beiden Podeste noch eingerüstet. Das Ständerwerk ist nicht mehr aus Holz, sondern in Stahlausführung und feuerverzinkt. „Das komplette Gerät macht einen grundsoliden Eindruck“, so Beier. Die alten Betonfundamente des Vorgängers sind ausgehoben worden und warten derzeit auf den Abtransport.

„ Ich möchte mich bei allen Eltern und Kindern bedanken, die mit Nachdruck darauf verwiesen haben. Ich möchte mich bei allen Eltern und Kindern bedanken, die mit Nachdruck darauf verwiesen haben. “ Hubertus Beier