Eric Fellmann bleibt an der Spitze

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen: Diese Stimmung herrschte beim Ortsparteitag der Ahlener FDP am Mittwochabend im Café Stubs. Alle zwei Jahre finden der Parteitag und damit auch Vorstandswahlen statt. Eric Fellmann wurde dabei als Vorsitzender im Amt bestätigt.

„Wahlkämpfe können wir“, zeigte sich Eric Fellmann selbstbewusst nach den zwei erfolgreichen Kampagnen für Land und Bund. Vor allem, dass der Ahlener als einer der wenigen FDP-Ortsverbände bei der Landtagswahl vor der AfD lag, freute den Vorsitzenden. Nun gelte es, den Blick nach vorn zu richten, im Herbst 2020 stehen die nächsten Kommunalwahlen an.

Zufrieden zeigten sich die Liberalen auch mit der Mitgliederentwicklung. Seit 2013 sei die Zahl von 19 auf 31 gestiegen.

In seinem Bericht aus der Ratsfraktion führte Eric Fellmann besonders als Erfolg an, dass die Initiative der Partei zur Erstellung eines Plan B zur Sanierung des Rathauses im Stadtrat Unterstützung gefunden hatte. „Wir werden im Sommer eine Entscheidung zur Zukunft des Rathauses haben“, prognostizierte Fellmann.

Zufrieden zeigte sich auch der Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Markus Diekhoff : „Ahlen hat eine tolle Entwicklung hingelegt.“ Wichtig sei, dass man wieder in allen drei Parlamenten vertreten sei – in Bund, Land und Stadt. „Wir übernehmen Verantwortung, wenn es passt – in Berlin passte es nicht, dafür aber in Düsseldorf“, zeigte er sich selbstbewusst. In seinem Bericht aus Düsseldorf sprach er konkret drei Themen an: In der Schulpolitik den Rückgang von G8 auf G9, in der Inklusion die Gründung neuer Förderschulen, was sich im Kreis Warendorf auch flächendeckend auswirken werde. Und in der Frage nach der Luftverschmutzung zeigte sich Markus Diekhoff sicher, dass Dieselfahrverbote vermeidbar seien.

Bei den Wahlen wurde Vorsitzender Eric Fellmann genauso bestätigt wie sein Stellvertreter Norbert Fleischer. Neue Schatzmeisterin ist Jennifer Hartmann als Nachfolgerin von Dr. Walter Ide, der aus persönlichen Gründen nicht mehr antrat. Als Beisitzer fungieren Thorsten Beiske, Andreas Huesmann, Dr. Walter Ide und Britta Tomsa. Der Ortsverband entsendet Eric Fellmann und Lars Jehne in den Kreishauptausschuss, Ersatzdelegierte sind Norbert Fleischer und Frank Tomsa. Für die Kassenprüfung sind Werner Leppelt und Frank Tomsa zuständig.