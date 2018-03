Indizien für starke Frequenz im Mittelalter

Die Archäologen sind zurück: Mit dem Start der weiteren Bauarbeiten zur Neugestaltung des Marktplatzes gehen auch die Forschungen zur Frühgeschichte des Ahlener Stadtkerns weiter – diesmal unter Regie der Kölner Fachfirma „Archbau“, die hier seit Wochenbeginn aktiv ist.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), der die erste Ausgrabungsphase allein betreute (wir berichteten), tauscht sich mit den „Archbau“-Kollegen nun regelmäßig aus. Die Einordnung von Funden erfolge in enger Abstimmung, wie Andreas Wunschel vom Referat Mittelalter- und Neuzeitarchäologie auf „AZ“-Anfrage erklärt. Nur so könnten die Grabungsergebnisse in einen Gesamtkontext gestellt werden.

„Wir kümmern uns jetzt erst einmal um die Nordwestecke des Marktplatzes und arbeiten uns dann an der Häuserfront entlang“, erklärt Archäologe Timo Wegner beim Ortstermin. Jedes Mal, wenn eine obere Pflasterschicht abgetragen ist, gräbt sich das sechsköpfige Team weiter in die Tiefe. „Im Moment befinden wir uns etwa 55 Zentimeter unter der Pflasteroberkante“, sagt er und deutet auf die Fläche vor den Türen des Hauses Holtermann. Gelbe, rostbraune und schwarze Verfärbungen lassen für Laien nur wenig von dem erschließen, wie der Platz im Spätmittelalter beschaffen war. So tief wie in den beiden Suchschnitten am Ehrenmal und unmittelbar vor dem Alten Rathaus geht es hier jedoch nicht, weil auf der Geraden nur ein paar Versorgungsleitungen neu verlegt werden, die keine tieferen Baggerarbeiten erfordern.

Immerhin: In nur vier Tagen traten hier weitere Pfosten- und Stakenreste zutage, die von der Befestigung früherer Marktstände stammen könnten. Wie schon an den anderen Stellen können die Forscher eine intensive Nutzung des Geländes nachweisen. Sandauffüllungen in den uralten Planierschichten sind für Timo Wegner ein untrügliches Indiz für die starke Frequentierung.

Das sechsköpfige Team steht in engem Kontakt zum LWL. Foto: Christian Wolff

In den kommenden Wochen und Monaten wird auch die Grabungsfläche vor dem Chorraum der St.-Bartholomäus-Kirche erweitert. Dort hatten Andreas Wunschel und sein Team im Vorjahr die Fundamente des barocken Rathauses freigelegt, das nach dem Stadtbrand von 1744 in Teilen umgestaltet wurde. Bei den Arbeiten kam auch der Keller eines Gebäudes zum Vorschein, das einst den Kirchring schloss. Durch seinen Abbruch im 15. Jahrhundert wurde die Marktplatzfläche um einiges größer.

Die städtische Denkmalpflegerin Nicole Wittkemper-Peilert verfolgt die erneuten Grabungen mit Interesse. „Ich bin gespannt, was noch gefunden wird“, sagte sie Anfang der Woche in ihrem Jahresbericht im Schul- und Kulturausschuss. Bis Jahresende hat der Markt dann sein neues Gesicht.