Selbst im Stau steckt Musik

Kunterbunt und voller Freude startete der Schulkulturtag in seine vierte Runde. Am Donnerstag versammelten sich rund 550 Kinder aus acht Grundschulen mit ihren Lehrern und Lehrerinnen in der Stadthalle. Und auch viele Eltern waren gekommen, um die kreative Bühnenshow zu erleben. Kati Peterleweling aus der Kulturabteilung führte durch das Programm.

Alle Schulen hatten für diesen Tag etwas Besonderes aus den Bereichen Tanz und Musik, Schauspiel und Bildende Kunst vorbereitet und die Kinder waren schon ganz gespannt, was sie von den jeweils anderen zu sehen bekommen würden.

Den Auftakt machte das Orchester der Martinschule, das aus den vierten Klassen besteht. Die jungen Musiker verzauberten die Zuschauer mit Liedern wie „Pegasus“ und brachten sogar einen Verkehrsstau – den „Traffic Jam“ – musikalisch auf die Bühne. Die Mammutschule war tänzerisch unterwegs – alle drei zweiten Klassen und eine dritte zeigten, was sie rhythmisch drauf haben. Doch nicht nur die Mammutschule kann tanzen. Die Tanz-AG der Paul-Gerhardt-Schule hatte zu „Can‘t stop the feeling“ eine tolle Choreographie mitgebracht.

Zwischendurch animierte Kati Peterleweling die Kinder immer mal wieder zu Warm-up-Übungen oder auch zum Singen. So blieb die Stimmung bei den Kids auch in den Umbaupausen ganz oben. Die Lambertispatzen von der Lambertischule Dolberg nahmen ihr Publikum anschließend mit einem Medley aus „König der Löwen“ mit in das Reich der Tiere.

4. Schulkulturtag in der Stadthalle 1/47 Tanz und Musik, Theater und Ausstellung – die Ahlener Grundschüler sind kreative Köpfchen. Foto: Laura König

In einen ganz anderen künstlerischen Bereich wagte sich die Augustin-Wibbelt-Schule mit ihrem Theaterstück „Der Metterschling mit den flauen Bügeln“. Die Viertklässler begeisterten mit ihrer Darbietung und den kreativen selbst gebastelten Kulissen die Zuschauer.

Nach der Pause eröffnete das Blasorchester der Albert-Schweitzer-Schule den zweiten Showteil. Die Klassen 4 a und 4 b zeigten den Zuschauern, wie sie ihre Instrumente beherrschen und animierten die anderen Grundschüler, bei den bekannten Kinderliedern mitzusingen. Der Chor der Diesterwegschule brachte die Stadthalle dann zum Leuchten. Schließlich hieß ihr Lied „Millionen Lichter“. Tänzerisch ging es weiter mit der Marienschule, die eine Reise nach Afrika antraten. Und auch die Augustin-Wibbelt-Schüler hatten noch einen Tanz parat.Abgeschlossen wurde das Vormittagsprogramm mit einer musikalischen Darbietung der Don-Bosco-Schule, die die Bühne mit ihrer Percussion zum Beben brachten.

Nachmittags waren dann die Offenen Ganztagsgrundschulen dran. Auch sie zeigten sich begeistert mit Musik, Tanz und Theater.

Eine Premiere feierte in diesem Jahr die Kunstausstellung im Foyer der Stadthalle. Kinder aus Albert-Schweitzer-, Augustin-Wibbelt-, Barbara-, Don-Bosco- und Paul-Gerhardt-Schule präsentierten tolle Werke aus Holz Pappe und Stoff, die in unterschiedlichen AGs gefertigt worden waren. Organisiert wurde der Schulkulturtag wieder von Kati Peterleweling und dem Team der Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung.