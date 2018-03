Umtausch nur aus Kulanz

Das Resultat: kontroverse Diskussionen bei den Besuchern. Denn so einfach, wie man meint, ließen sich die Fragen rund ums Kaufen und Bezahlen nicht beantworten. „Das gehört nicht zum Standardwissen“, war der Eindruck von Verbraucherschützerin Daniela Kreickmann . Sollte es aber. Denn: „Verbraucher benötigen dringend eine ordnende Orientierung und objektives Wissen, um einwandfreie Kaufentscheidungen zu treffen und bei Pro­blemen angemessen zu reagieren“, erklärte Judith Spittler, Leiterin der Verbraucherzentrale in Ahlen.

Nicht umsonst tauchen immer wieder Verbraucher bei ihnen auf, die sich wundern, dass der am Telefon geschlossene Vertrag wirklich zählt. Ist dafür nicht eine Unterschrift nötig? Dass das nicht stimmt, zeigt der morgendliche Brötchenkauf. Auch hier kommt ein Kaufvertrag ganz ohne Unterschrift aus und ist gültig.

Nächste Überraschung beim Weltverbrauchertag-Quiz: Preisauszeichnungen sind nicht immer bindend. Maßgeblich sei immer der Preis, über den sich Käufer und Verkäufer an der Kasse verständigen, erklärten die Verbraucherschützerinnen.

Und auch wer glaubte, dass ein Umtausch ein gesetzlich geschütztes Verbraucherrecht sei, wurde von den beiden Fachfrauen eines Besseren belehrt. „Manchmal erscheint etwas als Recht, weil es der Händler normalerweise anbietet“, erläuterte Daniela Kreickmann. Tatsächlich sei das „Umtauschrecht“ aber reine Kulanz. Anders sieht es aus, wenn die Ware beschädigt ist. Dann befindet sich der Kunde im Bereich von Garantie und Gewährleistung – Begriffe, die keinesfalls gleichzusetzen sind, wie die Verbraucherschützerinnen beim Quiz erklärten. Während es sich bei der Garantie um eine freiwillige Zusage von Herstellern handelt, für die Funktionstüchtigkeit ihrer Produkte geradezustehen, ist die Gewährleistung gesetzlich geregelt. Die Händler müssen für zwei Jahre dafür einstehen, wenn die gekaufte Ware nicht einwandfrei war.

Auch das Thema Kartenzahlung tauchte im Quiz auf. So lernten die Teilnehmer, dass es einen Unterschied zwischen dem Bezahlen mit Giro-Card und Unterschrift oder per Giro-Card und PIN gibt. Nur wer seine Kartenzahlung auch per Unterschrift quittiert, kann den Kaufbetrag innerhalb von acht Wochen ohne Angabe von Gründen auf sein Geldkonto zurückbuchen lassen. Schließlich handelt es sich dabei um das sogenannte Lastschriftverfahren.