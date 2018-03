Weitere Fall von Exhibitionismus: Am Donnerstag wurde eine 13-jährige Ahlenerin gegen 7.30 Uhr auf der Hans-Sachs-Straße von einem Unbekannten belästigt.

Nach Polizeiangaben befand sich die Schülerin auf dem Weg zur Overbergschule und wurde von einem Mann überholt, der ein Fahrrad schob. Einige Meter weiter drehte der Unbekannte und kam mit geöffneter Hose auf das Mädchen zu. Aus der offenen Hose ragte das Geschlecht des Mannes und er sprach die Ahlenerin darauf an. Die 13-Jährige reagierte nicht und ging an ihm vorbei. Der Tatverdächtige entfernte sich danach in Richtung Friedrich-Ebert-Straße.

Der Gesuchte ist zwischen 35 und 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und hat dunkle, kurze Haare sowie einen Drei-Tage-Bart. Er trug eine dunkle, weite Jeans, dunkle Schuhe und eine dunkle Jacke. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein älteres Modell. Hinweise an die Polizei unter Telefon 96 50 oder unter Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.