Lebhafte Diskussion übers Pokalschießen

Die Saison der Schützenfeste steht in wenigen Wochen an. Noch ist aber Zeit, dass sich die Schützenvereine über einige Themen untereinander absprechen. Dazu kam am Donnerstagabend die Frühjahrsversammlung der Arbeitsgemeinschaft der Ahlener Schützenvereine in der Gaststätte „Peters Eck“ zusammen.

Der Vorsitzende Dr. Andreas Kirst hatte die Terminplanung schnell abgehakt. Die Daten für die Schützenfeste sind bekannt, der traditionelle Schützenempfang beim Bürgermeister ist für den 27. April vorgesehen. Die nächste Sitzung der AG war mit dem 11. Oktober auch schnell gefunden.

Zu einer langen Diskussion führte der Änderungsantrag der beiden Schießwarte Peter Schulz und Ingo Schnittker, die eine Unterteilung der Schützen zum Stadtpokalschießen vorschlugen. So sollten geübte und weniger geübte Schützen in zwei Klassen antreten.

Allerdings waren beide Antragsteller nicht anwesend, so dass die Versammlung Schwierigkeiten hatte, eine genaue Trennlinie zwischen den Gruppen zu definieren. Der Vorschlag Altersgruppen zu bilden, stieß auf wenig Gegenliebe.

„Wir gehen dahin, um Spaß zu haben“, warnte Horst Schenkel von den Bürgerschützen vor einer Zwei-Klassen-Veranstaltung und brachte ein Kurzwaffenschießen als zusätzlich Disziplin ins Spiel.

Da die Diskussion in einer Sackgasse endete, sollen sich die Schießwarte der Vereine zusammensetzen, um ein Konzept zu erarbeiten. Dieses soll schon zum Stadtpokalschießen umgesetzt werden. Die Erfahrungen werden dann in der nächsten AG-Versammlung besprochen.

Der Dolberger Schützenvorsitzende Hans Droste gab eine kurze Übersicht über das Stadtschützenfest 2019 im Dorf, das den Auftakt zu den 325-Jahr-Feierlichkeiten des Dolberger Schützenvereins im Jahr 2020 bildet. Dann wird das nächste Mal um die Stadtschützenkönigskette geschossen, die sich zurzeit bei Frank Herweg zur Überarbeitung befindet.

Heinz Budde teilte dazu den aktuellen Sachstand mit: Eine schwere Grundkette soll der gesamten Kette mehr Stabilität verleihen, alle Orden können wiederverwendet werden. „Es ist auch Platz für die nächsten Orden“, blickte Heinz Budde schon in die Zukunft. Bei den veranschlagten Reparaturkosten von maximal 1000 Euro muss die AG nur die Materialkosten tragen, Frank Herweg übernimmt die Arbeitskosten. Die Versammlung stimmte dieser Lösung zu.

Der amtierende Stadtschützenkönig Michael Dufhues schlug zudem die Anfertigung einer sogenannten „Tanzkette“ für den Stadtschützenkönig vor, damit dieser sich bei Veranstaltungen gut sichtbar präsentieren kann. Zu diesem Vorschlag soll ein Angebot eingeholt werden.

Weiteres Thema war die Organisation der Schützenfeste vor dem Hintergrund der Marktplatzbaustelle. Mit dem Ausweichen auf den Marienplatz hat die Schützengemeinschaft Ahlen vergangenes Jahr gute Erfahrungen gemacht. Inwieweit die angekündigte Baustelle Weststraße den Marschweg verhindert, müssen die Vereine in Gesprächen mit der Stadt prüfen.