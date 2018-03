Sie haben eine lange Odyssee hinter sich, wanderten über verschiedene Standort bis in den Steinmetzbetrieb Magera. Nun sollen die frischsanierten Wibbeltsteine, die der frühere Ahlener Stadtgärtner Wilhelm Reiberg einst anschaffte, in dem Geburts- und Sterbeort des Heimatdichters einen dauerhaften Platz finden – und das zum Nulltarif.

Josef Remmert, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Vorhelmer Vereine und Verbände (IG VVV), informierte das Gremium am Donnerstagabend über ein erfreuliches Angebot des Heimatförderkreises Ahlen. Dieser hat dem Heimatverein Vorhelm die tonnenschweren Objekte als Schenkung angeboten. Voraussetzung: Sie müssen dauerhafte, öffentlich zugängliche Standorte erhalten. Die sechs Natursteine sind jeweils mit einer Bronzetafel bestückt, auf der ein Spruch von Augustin Wibbelt zu lesen ist.

In einer Vorstandssitzung hat der Heimatverein am Montagabend die Schenkung einstimmig abgesegnet und beschlossen, die Steine gleichwertig auf die drei Vorhelmer Ortsteile zu verteilen: „Zwei Steine kommen ins Dorf, zwei zum Bahnhof und zwei nach Tönnishäuschen“, verriet Remmert, der sich zuvor gemeinsam mit dem Heimatvereins-Vorsitzenden Willi Wienker über mögliche Standorte ausgetauscht hatte. „Geplant ist, die Steine mit einer Route zu verbinden.“

Ursprünglich standen die Wibbeltsteine in Halene-Kampen, mussten dort aufgrund einer Intervention des Wasser- und Bodenverbands weichen und wurden so am Galgenberg neu aufgestellt. „Doch dort standen sie ziemlich im Abseits“, so Remmert.

Im Zuge der Neuanordnung des ebenfalls von Wilhelm Reiberg erstellten Goethewegs im Stadtwald Langst gerieten im Sommer 2017 auch die Wibbelt­steine wieder in den Fokus. Die Sparkassen-Kulturstiftung sponserte die Sanierung mit einem beachtlichen Betrag. Die erste Idee, den Goetheweg durch sie zum literarischen Pfad zu machen, wurde jedoch verworfen. „Wibbelt gehört eben nach Vorhelm“, begründete es der Vorsitzende.