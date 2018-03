Plan B fürs Rathaus bis Juli

Bis zu den Sommerferien 2018 soll der Plan B fürs Rathaus vorliegen. Bisher galt der Termin immer für die Vorlage der europaweiten Ausschreibung für die Sanierungsleistungen. Mit dem Auftrag des Rates, einen Plan B zu erarbeiten, ist der Zeitpunkt für die europaweite Ausschreibung in den Hintergrund getreten. Über diesen Sachstand informierte Stadtbaurat Andreas Mentz am Donnerstagabend die Mitglieder des Stadtplanungsausschusses.

„ Ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Lösung finden. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Lösung finden. “ Alexander Berger

Vorausgegangen war eine nicht-öffentliche Sitzung der Rathauskommission am 28. Februar, die die Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen , Petra Pähler-Paul, zum Anlass genommen hatte, den Bürgermeister aufzufordern, die Öffentlichkeit über die Ergebnisse zu informieren. Der Verwaltung habe sich entschieden, die Ergebnisse der Rathauskommission bereits im zuständigen Stadtentwicklungsausschuss vorzutragen, und nicht erst im Hauptausschuss. Berger versicherte, beim weiteren Prozess um größtmögliche Transparenz bemüht zu sein. „Ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Lösung finden“, meinte er sibyllinisch, ließ dabei offen, in welche Richtung sich der Entscheidungsprozess bewegt: Sanierung oder Neubau.

Bürgermeister Berger und Baudezernent Mentz. Foto: Ulrich Gösmann

Baudezernent Andreas Mentz bat um Verständnis darum, dass die Verwaltung nach zweieinhalb Monaten noch keine ausgefeilte Planung vorlegen könne. Derzeit halte man nach geeigneten Standorten für einen Neubau Ausschau. Dabei werde auch der Standort des bisherigen Rathausquartiers in Erwägung gezogen. „Es gibt weitere Standorte“, sagte Andreas Mentz. Unter diesem Aspekt sei der kürzliche Aufruf der Stadt zu verstehen, dass sich Eigentümer mit geeigneten Grundstücken, die über die Mindestgröße von 6000 Quadratmeter verfügten, bei der städtischen Liegenschaftsverwaltung melden sollten. Voraussetzung sei allerdings eine Innenstadtlage. „Wir schauen nicht nach Standorten am Rande der Stadt“, erklärte der Stadtbaurat – und hatte dabei wohl die Zeche im Blick. Bei den Überlegungen für einen Plan B gehe die Verwaltung von einem deutlich reduzierten Flächenbedarf fürs Rathaus gegenüber dem bestehenden Gebäude und dem Technischen Rathaus von 6000 Quadratmeter aus.

„ Es gibt weitere Standorte. Es gibt weitere Standorte. “ Andreas Mentz

Mentz ließ keinen Zweifel daran, dass eine Realisierung des Plan B einen Abbruch des bestehenden Parade-Baus voraussetze. Zum Stand der Verhandlungen über den Denkmalschutz sagte er weiter, die Stadt stehe mit dem LWL „in laufenden Verhandlungen mit dem Ziel „den größtmöglichen Freiheitsgrad“ als Grundlage für die politische Entscheidung über eine Sanierung des Rathauses zu erreichen. Die Verhandlungen mit Prof. Christoph Parade würden anwaltlich mit dem Ziel geführt, sich ein Veränderungsrecht einräumen zu lassen.

Breite Solidarität für die Stadthalle. Foto: Ulrich Gösmann

Großen Widerspruch löste FWG-Chef Heinrich Artmann aus, als er die Notwendigkeit der Stadthalle infrage stellte. Sie komme der Stadt mit einem jährlichen Zuschuss von 500 000 Euro teuer zu stehen. Mit Blickrichtung Bürgermeister fragte Artmann: „Was sagt denn unsere Kommunalaufsicht dazu?“ Vehement legte sich Berger für eine Beibehaltung der Stadthalle auch bei einem Neubau ins Zeug. Das Konzept sei so ausgelegt, dass ein Neubau über eine Reihe von Sälen verfügen müsse, in denen auch der Rat und seine Ausschüsse tagen könnten. Eine Lanze für die Stadthalle brach ebenfalls CDU-Vertreter Erhard Richard und sagte: „Ich halte sie für eine Stadt in unserer Größe für unverzichtbar“.

„ Wir sind noch lange nicht bei Plan B. Wir sind noch lange nicht bei Plan B. “ Gaby Duhme

Ähnlich äußerte sich Martina Maury für die BMA: „Die Stadthalle gehört einfach zu unserer Stadt.“ Die SPD-Fraktionsvorsitzende Gabi Duhme meinte: „Wir sind noch lange nicht bei Plan B.“ Durch bauliche Maßnahmen ließe sich der Zuschussbedarf auch der bestehenden Stadthalle reduzieren.

Reiner Jenkel stellte für die Linke fest: „Auch für mich ist die Stadthalle unverzichtbar.“