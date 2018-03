Hundehalter packen mit an

Gebolzt wird am Röteringshof auf der Fläche nahe dem Südfriedhof schon lange nicht mehr. „Dagegen fehlt im Süden eine Freilauffläche für Hunde“, teilte SPD-Ratsherr Uwe Maschelski seine Meinung mit Hundefreundin Melanie Fischer . Die war mit zahlreichen weiteren Hundehaltern aus der näheren und weiteren Umgebung am schneeregenträchtigen Freitagnachmittag auf das Gelände gekommen. Silke Fischer als Vertreterin der städtischen Ordnungsabteilung war ebenfalls vor Ort.

Uwe Maschelski informierte die anwesenden Hundefreunde über bürgerschaftliches Engagement: „Es gibt die Möglichkeit, die Wiese mit Ihrer Arbeitskraft und den Mitteln der Stadt zu einem Freilaufgelände aufzurüsten.“ Gemeinsam mit der CDU-Fraktion unterstützen die Genossen das Begehren der Hundefreunde nach Freilaufflächen.

„Diese Wiese ist ideal, liegt verkehrsgünstig und ist für die meisten hier in der Nähe“, sagte Yvonne Friedrich. Allerdings ist die Fläche auch ein Tummelplatz wilder Kaninchen. „Hunde im Jagdmodus müssten durch einen Zaun von der nahen Straße abgehalten werden“, fügte die Hundehalterin mit Blick auf die nicht gerade zierliche Leonberger-Hündin Fee an.

Das Material liefert die Stadt, die Arbeit leisten die Hundefreunde. Das ist ein Weg der den Anwesenden offensichtlich gefällt. Schnell war eine Liste von Befürwortern unterzeichnet. „Wenn es losgeht, werden wir das auch gern mit Grill und Getränk unterstützen“, versprach Maschelski. Auch will die Partei bei der Beantragung der Mittel Hilfestellung leisten.

Die Hundefreunde wollen sich an das Stadtteilbüro an der Ecke Gemmericher Straße / Am Röteringshof wenden um dort eine Liste von Interessierten an der Freifläche auszulegen.