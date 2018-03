Adrian Heißt baut Dolberger Vogel

Die Schützenfestsaison ist in Blickweite. Zeit, sich darauf vorzubereiten. So wurden auf der Versammlung vom Schützenverein Dolberg am Freitagabend im Gasthof Ostermann die ersten Zuständigkeiten verteilt. Da natürlich auch ein Aar benötigt wird, wurde traditionell auch der Vogelbauer per Versteigerung ermittelt.

Zunächst aber freute sich der stellvertretende Vorsitzende Bernhard Brehe über die Aufnahme von zehn neuen Jungschützen. Von denen zeigte Johannes Nelle bei seiner Vorstellung unter dem Lachen der Schützenbrüder seinen besonderen Humor: „Ich trete bei, damit das ein vernünftiger Verein wird!“ Der Mitgliederstand liegt jetzt bei 718.

Der Nachwuchs steht bereit. Foto: Ralf Steinhorst

Schießwart Jürgen Holtmann wies darauf hin, dass bereits am kommenden Freitag, 23. März, ab 18.30 Uhr das Pokal- und Preisschießen in der Gaststätte Ostermann stattfindet. Terminliche Umstände hatten zu der frühen Ansetzung geführt.

Das Schützenfest beginnt am 10. Mai mit dem Vogelschießen. „Wenn wir aus der nackten Sporthalle eine Festhalle bauen – das sucht seinesgleichen“, kündigte der Vorsitzende und amtierende Schützenkönig Hans Droste den Einsatz von neuen Investitionen an.

Geehrt werden in diesem Jahr Maria Vogel und Maria Große Frie, die vor 60 beziehungsweise 65 Jahren Schützenköniginnen waren.

Steffen Schellhase und Sebastian Kastner vom neuen Organisationsteam für das Kinderschützenfest stellten einige ihrer Ideen vor. Foto: Ralf Steinhorst

Ein neues vierköpfiges Team hat die Organisation des Kinderschützenfestes am Freitag übernommen. Sebastian Kastner und Steffen Schell stellten dazu einige Ideen vor. Das Vogelschießen und der Luftballonwettbewerb werden weiter Bestandteil des Programms bleiben. Der Herrenabend am Freitag wird diesmal von der Ehemaligen Avantgarde organisiert, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert. Zu dem Festabend haben sie die Dudelsackgruppe „The West Highlanders Pipes and Drums“ eingeladen.

Überdacht wird das Konzept des Adventskaffees, der an Zuspruch nachlässt. Vorschläge für Alternativen sind willkommen. Der Vorstand brachte ein Grünkohlessen oder einen Biwakabend ins Gespräch. Das diesjährige Stadtpokalschießen wird von den Dolberger Schützen ausgerichtet.

Philip Rödelbronn leitete wieder humorvoll die Vogelbauversteigerung: „Auch wenn die deutsche Stahlindustrie durch amerikanische Strafzölle unsere Unterstützung braucht, werden wir auch dieses Mal unseren Vogel aus Holz bauen“. Mit einem neuen von Ulla Tewes gestifteten Hammer war er auf der Suche nach einem Vogelbauer erfolgreich. In harter Konkurrenz stach Adri­an Heißt mit dem Gebot von 333 Euro seine Konkurrenten aus. Der neue Vogel wird auf der Versammlung am 27. April präsentiert.