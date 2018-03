Völlig aus der Form geriet ein Kleinwagen am Montagmorgen nach einem Verkehrsunfall auf der Warendorfer Straße. Das Überholmanöver einer 18-jährigen Fahrerin endete mit einem seitlichen Überschlag auf dem Acker.

In der Alarmierung, die um 7.19 Uhr in der Feuer- und Rettungswache einging, war laut Einsatzzentrale zunächst von einem brennenden Pkw die Rede. Was sich nicht bestätigte. Nach ersten Polizeiangaben war die junge Frau in Richtung Tönnishäuschen unterwegs und setzte unweit des grauen Wasserturms trotz erkennbaren Gegenverkehrs zum Überholen an. Dabei streifte ihr Fahrzeug einen Lastwagen aus dem Emsland, der stadteinwärts unterwegs war, und geriet dann links von der Fahrbahn ab.

Mit einem seitlichen Überschlag endete die Fahrt schließlich auf dem Acker. Die Unfallfahrerin wurde mit dem Verdacht eines Schocks ins Ahlener Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme und Bergung kam es im dichten Berufsverkehr zu Behinderungen.