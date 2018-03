Authentisch, ehrlich, erdig und handgemacht: „Funny & Friends“ gastieren nach ihrem Superauftritt im Oktober erneut im Hoppegarden Hamm. „Wir freuen uns riesig über den zweiten Gig und sind natürlich hochmotiviert“, sind die Bandmitglieder sich einig.Wenn die drei gestandenen Musiker am Samstag, 24. März, ab 21 Uhr spielen, können sich die Gäste wieder auf eine nostalgische Zeitreise in die 60er und 70er Jahre freuen. „Ein Gig im Hoppegarden, das ist immer etwas Besonderes“, freut sich der Ahlener Wolfgang „Funny“ Venne schon jetzt auf den Auftritt in dem angesagten Club. Zusammen mit „Funny“ Venne, der in den 60er Jahren als Schlagzeuger bei der Hammer Kultband „The Fashions“ spielte und dann zum Bass und einer kanadischen Profi-Soulband wechselte, spielen Jürgen „Mevisto“ Mevis an der Gitarre und Dominik „Dumpi“ Wiegand an den Drums. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Der Eintritt an der Abendkasse kostet fünf Euro.