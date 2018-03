Berufspendler lernen Ahlen kennen

Auf geht‘s in die zweite Runde. Lehrkräfte aus Ahlener Schulen haben am 25. April die Möglichkeit, an einer Stadtführung der besonderen Art teilzunehmen. Als Kennenlern- und Erkundungsangebot richtet sie sich vor allem an ortsfremde, einpendelnde Lehrer, die Ahlen, die sozialen Strukturen sowie Akteure und Angebote kennenlernen wollen.

„Viele Lehrkräfte, die in unseren Schulen arbeiten, sind gar nicht in Ahlen wohnhaft. Deshalb beschränkt sich oft ihre Ortskunde auf den Weg vom Ortseingangsschild bis zur jeweiligen Dienststelle. Dabei ist es für die Lehrerinnen und Lehrer von heute extrem wichtig, gut informiert und vernetzt zu sein, um Kinder und Familien bedarfsorientiert unterstützen, beraten und begleiten zu können“, erläutert Marina Bänke, die Koordinatorin der Ahlener Präventionskette, die Idee.

Die vierstündige Stadtführung startet um 14 Uhr in der Familienbildungsstätte. Zu Beginn erwartet die Teilnehmer ein kleiner Mittagsimbiss und eine Einführung mit ersten Informationen zum Programm. Informationsmaterial zu der Route und wichtigen sozialen Institutionen werden verteilt. Den ersten Abschnitt der Strecke, der durch die Innenstadt führt, absolvieren die Teilnehmer zu Fuß.

Die anschließende Busfahrt führt aus der Innenstadt raus durch Siedlungen und Stadtteile. Dabei werden einige Stationen angefahren und Kurzführungen durch die Einrichtungen geboten. Dort bekommen die Teilnehmenden wissenswerte Informationen direkt aus erster Hand und haben die Gelegenheit mit Fachkräften ins Gespräch zu kommen.

Die Stadtführung wird in Zusammenarbeit der Stadt Ahlen und der Familienbildungsstätte organisiert und von Ahlens ehemaligem Bürgermeister Benedikt Ruhmöller begleitet, der nicht nur grundlegende Informationen, sondern auch spannende Details über die Wersestadt verraten wird.

Anmeldungen (Kursnummer: S7141-014) nimmt die Familienbildungsstätte unter Telefon 9 12 30 oder www.fbs-ahlen.de entgegen.