John Mponda verstorben

In diesem Jahr sollte er vom Bürgermeister dafür geehrt werden, dass er seit 25 Jahren aus Bagamoyo (Tansania) nach Ahlen kommt, um im Rahmen der VHS-Projektreihe „Wie weit ist Afrika?“ Schulkinder über Tanz- und Trommelkurse und Diskussionen mit seiner afrikanischen Heimat vertraut zu machen: Doch am Sonntag verstarb vollkommen unerwartet John Mponda im Alter von 54 Jahren in Bagamoyo.

Nach Beendigung seines Studiums am Bagamoyo College of Arts im Jahr 1984 arbeitete Mponda als Lehrer für Tanz und Tanzchoreographie an der Staatlichen Kunsthochschule von Tansania. 1987 ging er für ein Jahr als Dozent für Tanzchoreographie an die Duke-University North-Carolina (USA). 2003 wurde er Abteilungsleiter für Tanz am Bagamoyo College of Arts und später Künstlerischer Direktor der Bagamoyo Players, des Nationalensembles von Tansania.

Auslandstourneen führten Mponda und sein Ensemble in zwölf Länder Europas und Asiens. In Deutschland traten die Bagamoyo Players unter anderem bei der Documenta in Kassel und bei der EXPO 2000 in Hannover auf und wirkten gemeinsam mit Peter Gabriel, Bob Geldof und Sting am großen Weltmusik-Projekt „One world one voice“ mit.

In seinem Heimatort setzte sich Mponda für benachteiligte Jugendliche ein: Als Leiter des Usinga Centers for Children and Youth ermöglichte er über viele Jahre jeweils 37 Jugendlichen Ausbildungen in den Bereichen Tanz, Musik und Öko-Landbau.

24 Jahre lang beteiligte sich John Mponda in Ahlen an der Projektreihe „Wie weit ist Afrika?“ und unterrichtete in über 700 Kursen ca. 21 000 Ahlener Schüler. Sein „Warming up“ vor VHS-Veranstaltungen wurde zum Kult.

Auch an mehreren Kindermusicals der Musikschule Beckum-Warendorf („Moto Boga“, „Magic drum“, „The Sound oft he Pearl“) mit Kindern und Jugendlichen aus Ahlen, Beckum und Oelde war Mponda gemeinsam mit seinem Kollegen Nkwabi aktiv beteiligt.

Die beiden Vorstandsmitglieder des Freundeskreises Bagamoyo e.V., Helga Rohden (Beckum) und Peter Harke (Ahlen), die sich gerade in Bagamoyo aufhalten, berichten von einem „Schockzustand und großer Trauer“ in der Küstenstadt Bagamoyo, die Ahlen durch eine Städtefreundschaft verbunden ist.