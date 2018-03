Überwiegend die verkehrsärmere Osterferienzeit nutzen die Stadtwerke Ahlen, um Bauarbeiten an Gasversorgungsleitungen an der Westenmauer vorzunehmen. Zwischen der Zufahrt Hospitälergasse und der Wersebrücke an der Weststraße wird dazu ab Montag, 26. März ,bis voraussichtlich 13. April der Verkehr einspurig durch eine Baustellenampel gelenkt.

Während der Bauarbeiten kann auf der Weststraße aus östlicher Richtung kommend ausschließlich in die rechte Fahrtrichtung stadtauswärts abgebogen werden.