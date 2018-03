Ingrid Rudolph jetzt an der Spitze

Die Freizeit-Freunde Ahlen gehen mit einem veränderten Vorstand in die kommenden Jahre. Bei ihrer Jahreshauptversammlung am Sonntagmorgen in der Begegnungsstätte im Haus der Arbeiterwohlfahrt (Awo) übergab Werner Sandbote den Staffelstab an Ingrid Rudolph weiter.

Über die Aktivitäten des vergangenen Jahres gab der stellvertretende Vorsitzende Karlheinz Bergmann eine Übersicht. Der Seniorenkreis hatte 46 Veranstaltungen organisiert, an denen insgesamt 750 Mitglieder teilnahmen. „Das hört sich doch ganz gut an“, fand Karlheinz Bergmann. Einen Großteil machten die geselligen Treffen aus, bei denen zusammen gegessen wurde – ob in Restaurants oder im eigenen Kreis mit selbst zubereiteten Speisen.

Höhepunkte waren die Besuche von Veranstaltungen der Waldbühne Heessen, im GOP-Varieté Münster und der Landesgartenschau in Bad Lippspringe. Neu eingeführt wurden Film- und Bingonachmittage, die eine gute Resonanz fanden. Die Bewegung förderten zudem Boßeln, Boulen, Spaziergänge und Radtouren. Insgesamt zählt der Verein zurzeit 51 Mitglieder.

Bei den Wahlen gab es im Vorstand einige Neu- und Umbesetzungen. Der Vorsitzende Werner Sandbote gab sein Amt aus persönlichen Gründen ab, war aber bereit, als stellvertretender Vorsitzender weiter dem Führungsgremium anzugehören. Die Versammlung nahm diesen Vorschlag einstimmig an. „Es waren schöne Jahre, sie haben mir eine Menge gegeben“, bedankte er sich für die gute Zusammenarbeit. Für ihn wird zukünftig Ingrid Rudolph den Vorsitz übernehmen.

Kassiererin Elisabeth Klaus trat nach zehn Jahren ebenfalls nicht mehr an, für sie wird zukünftig Renate Schwinghammer, bisher stellvertretende Schatzmeisterin, die Finanzen verwalten. Zur stellvertretenden Kassiererin wurde Ulla Kleiböhmer berufen. Für die ausscheidende Edith Schulte übernimmt Karla Bruland die Kassenprüfung.

Am 1. Juli dieses Jahres feiern die Freizeit-Freunde ihr 25-jähriges Bestehen. Deshalb ist für genau diesen Tag ein Tagesausflug nach Hannover geplant, der auch eine Besichtigung der Herrenhäuser Gärten und eine Schifffahrt auf dem Steinhuder Meer beinhaltet. Die nächsten Veranstaltungen sind am 1. April der Osterspaziergang und am 8. April eine Wanderung in Sünninghausen.