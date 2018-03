Die Nachbarin hatte ihn bemerkt, den Feuerschein in einem Garten an der Heinrich-Sommer-Straße. Und sie war es auch, die um 0.25 Uhr am Dienstag die Feuerwehr alarmierte. Mit Löschfahrzeug und Drehleiter rückten die Wehrleute von der Hauptwache aus. Beim Eintreffen brannte ein hölzerner Mülltonnenunterstand, der an die Garage angrenzte. Die Bewohner wurden geweckt und die Brandbekämpfung über das Dach der Garage eingeleitet. So verhinderte die Feuerwehr eine Brandausbreitung auf das Wohnhaus.

Laut Mitteilung der Polizei entstand an Garage und Wohnhaus leichter Gebäudeschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte unsachgemäß in die Mülltonne entsorgte Asche brandursächlich gewesen sein. Personen wurden nicht verletzt.