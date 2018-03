Bei der Schützenversammlung wies Sven Klünder mit Nachdruck darauf hin, dass eine Sanierung unumgänglich ist.

„Wenn man jetzt nichts daran macht, werden die Schäden immer größer“, sagte Klünder. Nach Rücksprache mit dem Vorstand habe die Sektion bereits ein Angebot zur Restaurierung eingeholt. Aber: „Die Vereinskasse gibt leider nicht so viel her.“ Die Grünröcke müssen nun die notwendigen 1250 Euro durch Spenden und eigene Aktionen hereinholen. „Unser Ziel ist, bis zum Volkstrauertag so viel Geld zusammenzutragen, dass die Standarte zum Schützenfest 2019 wieder ordentlich aussieht.“

Der Vorsitzende Friedrich Eilert begrüßte eingangs der Sitzung das amtierende Regentenpaar Frank III. Schwarte und Claudia I. Wiethaup sowie den Ehrenvorsitzenden Josef Pöppelmann. Eilert erinnerte zudem an die verstorbenen Kameraden Josef Rasche und Helmut Huesmann. Letzterer sei Mitbegründer des Ballermannsclubs (BMC) gewesen und habe diesen viele Jahre kommandiert. Schriftführer Ludger Fleuter blickte anschließend auf die vergangenen Veranstaltungen zurück.

Sven Klünder präsentiert die beschädigte Standarte. Foto: Christian Wolff

Veränderungen gibt es aktuell in der Führungsriege des Schützenvereins: Vorstandskoordinator Stefan Schlautmann zieht sich nach 15 Jahren Vorstandsarbeit zurück. Friedrich Eilert bedankte sich bei ihm mit einer Ehrentafel. Zum Nachfolger wählten die Mitglieder in geheimer Wahl den bisherigen stellvertretenden Kassierer Thomas Avermiddig. An dessen Stelle wiederum rückt Steffen Avermiddig, der ebenfalls eine breite Mehrheit fand.

Seit der letzten Frühjahrsversammlung traten 21 Neumitglieder dem Verein bei, so dass die Gesamtmitgliederzahl derzeit bei 478 liegt – davon 74 Frauen und 404 Männer, wie der Schützen-Chef aufschlüsselte.

Und so richten sich derzeit alle Blicke auf das kommende Schützenfest am Christi-Himmelfahrts-Tag. „Es sind nur noch 55 Tage bis dahin“, sagte Eilert. Dann werde auch der Schießstand entsprechend neuer Richtlinien umgebaut sein. Als neuer Festwirt wurde „Kasis Event-Service“ von Karsten Schniederkötter aus Beckum verpflichtet. Erstmals seit 13 Jahren wird auch eine Abordnung der Patenkompanie – 1./Aufklärungsbataillon 7 – erwartet. Die Jungschützen sind indes auf der Suche nach einem Trecker mit Anhänger samt Fahrer für den Schützenfest-Freitag. Zwischen 9 und 12.30 Uhr will sich der Nachwuchs zum Grünholen aufmachen, erklärte André Stücke.

Zum Ende der Versammlung gab der zweite Vorsitzende Jerrit König bekannt, dass er zur Herbstversammlung seinen Posten räumen will. Das habe zeitliche Gründe. Auch Stephan Rehbaum beendet seine Schützenkarriere und verlässt die Sektion. Dafür wird die Abteilung durch Steffen Lohmann verstärkt.