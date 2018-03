Schneefall bremst Streikfront aus

Das Tor zum Wertstoffhof bleibt zu, der Sperrmüll stehen. Auch Rest- und Papiermüll werden am Dienstagmorgen nicht abgefahren. Der von der Dienstleistungsgewerkschaft „Verdi “ ausgerufene Warnstreik betrifft auch zwei Kindergärten: Am Ostwall und am Lilienthalweg bleiben die Türen geschlossen.

Ganz nach Plan kann sich die Ahlener Streikfront am Vormittag jedoch nicht aufstellen, als sich mehrere Busse vom Stadthallenparkplatz mit 95 Gewerkschaftern auf den Weg zur Demonstration nach Münster machen. „Drei meiner Kollegen wollten eigentlich mitfahren, können aber nicht“, sagt Michael Morisse , stellvertretender Einsatzleiter Entsorgung, der an der Alten Beckumer Straße in den Streikstunden die Notbesetzung stellt. Die Kollegen vom Winterdienst der Ahlener Umweltbetriebe sind nämlich Stunden zuvor ausgerückt, um die Straßen zu streuen.

„Gegen 4.30 Uhr hat es massiv zu schneien begonnen“, berichtet Morisse. Sechs Kollegen seien bereits gegen 3 Uhr zum Dienst erschienen, um die wichtigsten Verkehrsadern der Wersestadt abzuarbeiten. „Damit haben wir natürlich nicht gerechnet, denn Schnee sollte eigentlich schon am Wochenende fallen. Aber es muss ja gemacht werden.“ Insofern habe er Verständnis dafür, dass sich die drei Tarifbeschäftigten nach dem Einsatz nicht mehr in einen Demozug einreihen wollen. „Das wäre auch zeitlich gar nicht mehr zu schaffen“, sagt der Ahlener. Zum Zeitpunkt der Busabfahrt seien schließlich immer noch Fahrzeuge unterwegs, um Rad- und Gehwege zu räumen. Am Nachmittag ist der weiße Zauber ohnehin wieder passé.

Warnstreik im öffentlichen Dienst 1/16 Warnstreik im öffentlichen Dienst: Auch Ahlen spürte die Konsequenzen. Foto: Christian Wolff

Bei den Kunden des Wertstoffhofs hat sich der Streik indes herumgesprochen. Am Dienstagvormittag verirrt sich kein Kunde zum Tor, an dem vorsorglich ein großes Infoschild platziert wurde. Da haben die Umweltbetriebe auch schon anderes erlebt. Morisse: „Vielleicht liegt auch das am Wetter. Da macht man sich nur ungern auf den Weg“, sagt er und weist darauf hin, dass für die ausgefallene Sperrmüllabfuhr neue Termine vergeben werden. Die übrigen Abfuhren von Dienstag sind zwar ersatzlos gestrichen, doch die Umweltbetriebe nehmen die Abfälle bei Bedarf kostenlos an. An diesem Mittwoch zum Beispiel zwischen 8 und 12 Uhr.

Die eintägige Schließung der städtischen Kindertageseinrichtungen Ostwall und Lilienthalweg ist den Eltern bereits im Vorfeld mitgeteilt worden, so dass eine gewisse Solidarität unter den Betroffenen einsetzen konnte. „Notgruppen wurden nicht eingerichtet“, sagt Stadtsprecher Frank Merschhaus auf „AZ“-Anfrage. Eine Betreuung in den anderen beiden Kindergärten der Stadt, „Beumers Wiese“ und „Milchzahn“, sei nicht möglich, da diese im Regelbetrieb laufen.