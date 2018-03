Glattpoliertes Hollywood

Zu sehr poliertes Hollywood, zu viele fachliche Fehler und zu einfach gestrickter Plot – die Diskussionsrunde war gar nicht so einverstanden mit dem dritten Film, der im Rahmen der „Woche der Brüderlichkeit“ am Montag im „Cinema Ahlen“ gezeigt wurde: „Die Frau des Zoodirektors“. Der Film kam nie in die deutschen Kinos und ist nur als DVD erhältlich.

Der Spielfilm basiert auf einer wahren Begebenheit. Nach der deutschen Besetzung Warschaus 1939 wird der dortige Zoo praktisch aufgelöst. Der Zoodirektor Dr. Jan Żabiński (Johan Heldenbergh) und seine Frau Antonina Żabińska (Jessica Chastain ) beschließen, zur Tarnung mit den Nazis zu kollaborieren. Sie wollen Schweine züchten, die zur Versorgung der deutschen Truppen dienen. Dabei nutzt Antonina geschickt die sehr klebrige Sympathie des Dr. Lutz Heck (Daniel Brühl), ein berühmter NS-Zoologe.

Jan holt Abfälle aus dem Ghetto als Schweinefutter, darunter verbergen sich Flüchtlinge. Die werden im Zoo versteckt. Offiziell hilft Antonina Lutz Heck bei der Rückzüchtung des deutschen „Urrinds“, dem Auerochsen. Inoffiziell kümmert sie sich um die wachsende Schar der Flüchtlinge im Keller des zur Schweinefarm gewordenen Zoos. Kurz vor Ende des Krieges nach dem Aufstand der Warschauer fliegt alles auf. Jan wird bei einer Schießerei schwer verletzt. Heck erkennt die „falschen“ Absichten von Antonina und will sich rächen. Gerade noch kann sie die versteckten Juden in Sicherheit bringen. Doch der Deutsche droht mit der Erschießung ihres Sohnes. Schließlich endet alles mit der Zusammenführung der Familie des Zoodirektors glatt und im Glück.

Die anschließende Diskussion wurde von Redakteurin Lisa Voss-Loermann geleitet. „Fachlich mit dem Blick des Zoologen eine Katastrophe“, urteilte dabei Dr. Jörg Adler, pensionierter Direktor des münsterischen Zoos, über das Gesehene. Auch schien ihm die grundböse Figur des Erz-Nazis Lutz Heck viel zu positiv dargestellt.

Ebenfalls kritisch äußerte sich Tobias Mehmann, Historiker und Geschichtslehrer am Städtischen Gymnasium: „Das Ghetto mit seinem unsagbaren Leid für die beinahe halbe Million dort zusammengepferchter Menschen kam viel zu kurz“, kritisierte er und gemahnte an den Freiheitswillen der Polen, die nicht auf die Befreiung durch die Russen gewartet, sondern mit dem Aufstand das Heft selber in die Hand genommen hätten. „Der Film war mir zu poliert und glatt, dazu mit zu vielem überfrachtet“, befand dann auch Dierk Hartleb, Journalist, Cineast und Kunstkenner.

Aus dem Publikum dagegen kamen positive Stimmen. „Wir müssen berücksichtigen, dass es ein Spielfilm ist“, sagte beispielsweise Johannes Epke. Für ihn sei das eine durchaus adäquate Form, die Geschichten der Nazi-Gräueltaten zu erzählen. Abschießend lobte der echte Zoodirektor Jörg Adler das Format: „Diese Veranstaltung hätte ich eher in Münster verortet. Mein Respekt für die Arbeit zur ,Woche der Brüderlichkeit‘. Dafür bin ich gerne nach Ahlen gekommen.“