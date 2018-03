Künstliche Intelligenz stärkt Mitarbeiter

Vielen Ahlenern ist er noch als Geschäftsführer des Software-Unternehmens „Voxtron“ auf der Zeche Westfalen bekannt. Zuletzt arbeitete Ralf Mühlenhöver für die Muttergesellschaft „Enghouse“ aus Kanada als Vorstand in Ahlen. Zum Jahreswechsel fasste der zweifache Familienvater einen mutigen Entschluss: Mühlenhöver übernahm die Geschäftsführung des Start-up „voiXen“ aus Berlin.

Ende Februar präsentierte sich der nun Mehrheitsgesellschafter und Start-upper mit kleinem Team und kleinem Messestand bei der Kongressmesse CCW, ehemals „Call Center World“.

Bei der 20. internationalen Kongressmesse für Kundendialog präsentierten Europas Top-Player die innovativsten Lösungen rund um Contact Center und künstliche Intelligenz. Im Berliner Convention Center des Hotel Estrel tummelten sich über vier Tage die Entscheider und maßgeblichen Entscheidungsbeeinflusser der Servicehotlines in Deutschland.

Callcenter haben europaweit nicht den besten Ruf. Niedrigverdiener, Dauerstress, Kaltakquise, Großraumbüros und enormer Leistungsdruck sind hierfür die maßgeblichen Ursachen. Ralf Mühlenhöver glaubt, dass sich all diese Negativmeinungen mit einem Parameter beheben lassen: Qualität heißt das Zauberwort. Und eben diese lasse sich mit Hilfe moderner Sprachanalyse messen, so dass die Potenziale für Qualitätsverantwortliche und Teamleiter im Kundenservice auf Knopfdruck ermittelbar sind.

Das Start-up von Ralf Mühlenhöver geht noch einen Schritt weiter. Neben der Qualitätssicherung lassen sich mit den Methoden der Sprachanalyse und maschinellem Lernen, also durch „künstliche“ Generierung von Wissen aus Erfahrung, sogar Rückschlüsse auf Kundenbedürfnisse und Trends ableiten. Diese machen den Kundendialog effizienter und vor allem zielführender.

Jeder, der schon einmal eine Hotline angerufen hat, weiß, worauf es ankommt und was besonders nervig ist. „Wir müssen uns um die Kompetenz der Mitarbeiter kümmern. Damit ist nicht nur die Fachkompetenz, sondern auch die Entscheidungskompetenz gemeint”, sagt der 49-Jährige, der jetzt in Hamm lebt. Ziel müsse es sein, dass Anrufer im ersten Kontakt eine passgenaue Lösung erhalten. Da können intelligente Systeme wie das von „voiXen“ deutliche Verbesserungen herbeiführen. Wer künstliche Intelligenz hört, verbindet damit sofort den Verlust von Arbeitsplätzen. So eine Rechnung geht aber schon lange nicht mehr auf. Und genau deswegen hat „voiXen“ mit seinem neuen Geschäftsführer ein klares Ziel vor Augen: „Wir machen die Mitarbeiter mit künstlicher Intelligenz als Sparringspartner des Anrufers stark.“

Einen ähnlichen Slogan, aber noch viel elementarer, greift Titus Dittmann auf: „Wir machen Kinder stark!“ Der erfolgreiche Skateboard-Markenbotschafter aus Münster hat sein Unternehmen an seinen Sohn übergeben und widmet sich mit der Skate-Aid-Stiftung der Soziologie und Pädagogik – mit dem Skateboard als Werkzeug.

Gemeinsam versteigerten Mühlenhöver und Dittmann auf der Bühne 50 Skateboards. Alles für einen guten Zweck, der dem Nachwuchs hilft. Egal welcher Religion oder Nationalität, wie beide betonen.

Ralf Mühlenhöver versucht mit diesem Charity-Projekt einen Impuls in der Callcenter-Branche zu setzen: „Wir sind gerade mit diesem Unbehagen, was den Wegfall von Arbeitsplätzen angeht, gefordert, auch der nächsten Generation hier mehr auf den Weg mitzugeben als preußische Disziplin und ein Schulsystem, über das man geflissentlich streiten kann.“