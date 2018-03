Fotoaktion „gegen Rassismus“

Rechtspopulistische Parolen haben vergangenes Jahr Gehör bei den Wählern gefunden: „Jetzt ist es wichtiger denn je, ein deutliches Zeichen gegen Rassismus zu setzen“, finden die Mitarbeiterinnen des Awo-Kindergartens Wetterweg.

Der Kindergarten Wetterweg hat sich deshalb mit einer Aktion am „Internationalen Tag gegen Rassismus“ beteiligt – mit einer Fotoaktion mit Kindern und Erzieherinnen der Einrichtung.

Die Arbeiterwohlfahrt setzt sich bundesweit für Integration, Toleranz, Vielfalt und eine gerechte Gesellschaft ein und wehrt sich gegen jede Form der Fremdenfeindlichkeit. Sie ruft auf, rassistischen und populistischen Behauptungen zu widersprechen, ob am Arbeitsplatz, am Stammtisch oder in der Familie.

Eine Hauptaufgabe der neuen Bundesregierung müsse darin liegen, Armut zu bekämpfen und sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Nur so könne es gelingen, dass Hass und Hetze nicht mehr auf fruchtbaren Boden fallen. Das Thema „Migration“ dürfe nicht instrumentalisiert werden, um Ängste und Vorurteile zu schüren. Die Arbeiterwohlfahrt weigert sich zudem, sozial benachteiligte Bürger gegeneinander auszuspielen. Sie setzt sich für die Verbesserung der Lebensqualität aller Menschen ein.

Hintergrund des „Internationalen Tag gegen Rassismus“ ist das „Massaker von Sharpeville“ in Südafrika 1960. Die Polizei des Apartheid-Regimes löste damals gewaltsam eine friedliche Demonstration schwarzer Südafrikaner auf – 69 Tote und zahllose Verletzte waren die Folge. 1966 erklärten die Vereinten Nationen den 21. März zum Gedenktag.