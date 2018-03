Heinrich Artmann lässt nicht locker. Nachdem der Chef der Freien Wähler am 28. Februar eine Anfrage an den Bürgermeister gerichtet hat, die Möglichkeiten für eine interkommunale Zusammenarbeit mit Hamm für ein neues Feuerwehrgerätehaus zu prüfen, wendet sich Artmann mit dieser Idee jetzt erneut an Dr. Alexander Berger und Stadtbaurat Andreas Mentz.

Vorausgegangen ist eine Berichterstattung in der Hammer Tageszeitung, in der die Idee aufgegriffen worden ist und ein Zusammengehen der Freiwilligen Feuerwehren von Dolberg, Bezirk Uentrop und Ortsteil Haaren thematisiert wurde. Das neue Gerätehaus könnte dann nach Meinung Artmanns in Haaren stehen.

Im Hammer Rathaus heißt es dazu, grundsätzlich sei eine solche interkommunale Zusammenarbeit auch rechtlich möglich. Allerdings sei die Stadt Ahlen mit dem Gedanken in Hamm noch nicht vorstellig geworden.

Der Sprecher der Ahlener Stadtverwaltung, Frank Merschhaus, teilt dazu mit, dass sich die Chefs der beiden Feuerwehren in absehbarer Zeit ins Benehmen setzen wollten, um die Möglichkeiten für eine solche Kooperation zu prüfen.

Nach Meinung Artmanns böte ein Zusammengehen mit den Hammern den Vorteil, dass das Personalproblem in Dolberg gelöst werden könnte.