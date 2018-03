Das Wetter hat sich am Donnerstag dem Anlass entsprechend gewaschen, als ein Dutzend Großtanks bei Dauerregen im Erdreich verschwinden. Für den Herforder Jobst Frie­drich Münter , der mit dem Bau seines Waschcenters 2,5 Millionen Euro am Ende der Ahlener Automeile investiert, ist es der wohl interessanteste Tag, wie er freudestrahlend sagt. Seine Unterwasserwelt steht Anlieferungen, die in diesen Stunden nicht enden wollen, offen.

Viel wurde im vergangenen Jahr über sein Bauvorhaben geschrieben und geredet. Das nach ersten Erdarbeiten plötzlich nicht mehr weitergehen wollte, weil Plankorrekturen eine komplett neue Baugenehmigung erforderten. Viele glaubten nicht mehr dran.

„ Am Ende sind es nur zehn bis 20 Liter, die jeder Waschgang kostet. " Jobst Friedrich Münter

An diesem Donnerstag schafft der 48-Jährige Fakten. Die Installation der Wasserwirtschaft lässt es auf dem Eckgrundstück Dolberger Straße / Am neuen Baum eng werden. In der Erde verschwindet, was den Wasserverbrauch maximal minimieren soll, wenn darüber in der Waschstraße die Bürsten kreisen.

„Um ein Auto zu waschen, braucht es erhebliche Mengen Wasser“, sagt Münter, der eigentlich einen Sicherheitsdienst in Herford betreibt. Von den 400 bis 500 Litern, die je nach Programmwahl pro Pkw durchgingen, seien 95 Prozent wieder nutzbar. Dafür sorge die betriebseigene Kläranlage. Das Waschwasser lande zunächst in einem Schlammfänger, in dem sich Störstoffe absetzen. Die biologische Aufbereitung schaffe dann Badewasserqualität. Danach werde das Wasser dem Waschprozess wieder zugeführt. Weiteres komme über das Dachflächenregenwasser hinzu. „Am Ende sind es nur zehn bis 20 Liter, die jeder Waschgang kostet“, sagt der Investor.

Läuft jetzt alles glatt, soll die Anlage im Spätsommer in Betrieb gehen.