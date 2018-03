1250 Schüler im Vierteljahrhundert

Vor einem randvollen Saal und begeistertem Publikum standen am Mittwoch die Streicherklassen der Jahrgänge 5 bis 9 in der Aula des St.-Michael-Gymnasiums unter der Leitung von Birgit und Peter Boch .

Mit den Worten „Wow – so voll ist es hier selten“, begann Schulleiterin Mechtild Frisch diesen Jubiläumsabend und bedankte sich bei allen Sponsoren, aber ganz besonders bei den Eltern, die ihre Kinder bei Wind und Wetter zu Proben, Schulaufführungen oder zusätzlichen Übungsstunden gefahren haben. Bei den Instrumentalpädagogen, welche die Schüler nach drei Jahren Unterricht weiter unterstützen, bedankte sich die Schulchefin ebenfalls. Bislang wurden in den 25 Jahren der Streicher-Pädagogik 1250 Schüler an Streichinstrumenten ausgebildet.

Im Publikum befanden sich somit sogar Eltern, die ebenfalls vor längerer Zeit in der Streicherklasse des St. Michaels unterrichtet worden sind und nun sind ihre Kinder in genau so einer Klasse auf derselben Schule begleiten. „Es ist inzwischen ein Generationenprojekt, kann man sagen“, meinte Mechtild Frisch mit Blick auf das Silberjubiläum.

Für diesen besonderen Anlass wurden für die Schüler extra T-Shirts mit der Aufschrift „Streicher sind klasse“ angefertigt, um auch optisch zu zeigen, dass sie stolz darauf sind, selbst in einer Streicherklasse aktiv zu sein, die inzwischen Tradition und Wertschätzung am Bischöflichen Gymnasium genießt.

Peter Boch. Foto: Florian Faust

Zum Anlass des Geburtstags zweier Schüler gab es am Mittwoch auch ein besonderes Geburtstagsgeschenk. Nicht nur, dass die Schüler „Happy Birthday“ sangen; die Eltern und Besucher stimmten ebenfalls mit ein und machten mit. So ein klangvollen Präsent gibt es nur selten.

Neben klassischer Musik von Tschaikowsky und Händel gab es auch moderne Melodien zu hören – zum Beispiel aus „Krieg der Sterne“, „Harry Potter“ oder aus „Pixar“-Filmen, um zu zeigen, dass auch aktuelle Lieder mit klassischen Instrumenten gut wiedergegeben werden können.

Die zweitägige Probe der Streicher in der südwestfälischen Musikakademie von Bad Fredeburg hat sich ausgezahlt, meinte das Publikum – betont durch unablässigen Applaus während und nach der Aufführungen. Eltern und Besucher konnten sich überzeugen, dass der Nachwuchs in und um Ahlen ein musikalisches Talent vorweisen kann.