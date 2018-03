„Eigenes Feuerwehrhaus erhalten“

Ein gemeinsames Feuerwehr-Gerätehaus für das Lambertusdorf und Teilbereiche von Hamm? Der Vorstoß von Heinrich Artmann , Vorsitzender der Freien Wählergemeinschaft Ahlen (FWG), eine solche Kooperation – verbunden mit einem Neubau in Haaren – ins Auge zu fassen, veranlasst sowohl SPD als auch CDU zu Reaktionen.

„Wir sprechen uns klar für den Erhalt eines eigenständigen Löschzuges in Dolberg aus“, sagt Sebastian Theismann, Vize-Vorsitzender der CDU-Ortsunion. „Wenn Feuerwehrleute erst mit dem Auto nach Hamm fahren müssen, um dann im Einsatzfahrzeug wieder zurück nach Dolberg zu fahren, dann geht im Ernstfall wertvolle Zeit verloren. Genauso gut ließe sich die widersinnige Forderung aufstellen, den Dolberger Löschzug abzuschaffen, um den Einsatzraum Dolberg durch die Kräfte aus Ahlen abzusichern.“ Beides habe eines gemeinsam, so Theismann: „Es erfüllt nicht die zwingend einzuhaltenden Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes.“

Ebenso finde bei Artmanns Überlegungen die hochproblematische Lage am Haarener Weg mit seiner hohen Verkehrsbelastung und den häufigen Sperrungen – insbesondere während Unwettern und Überschwemmungen – keine Berücksichtigung, kritisieren die Christdemokraten. „Der Gedanke, ein Feuerwehrhaus an einem Standort zu errichten, bei dem es von seinem Einsatzgebiet abgeschnitten ist, bedarf keines Kommentars.“ Einsatzlagen, wie beispielsweise beim Sturmtief „Friederike“, hätten dies mehr als deutlich belegt.

Die CDU-Vertreter bedauern, dass um dieses Thema derzeit „eine unnötige Diskussion geführt“ werde, „die auf dem Rücken der Kameraden ausgetragen wird“. CDU-Mann Dennis Kykal schreibt im Namen seiner Mitstreiter in einer Presseerklärung: „Diese Diskussion entbehrt jeder Notwendigkeit und offenbart nicht nur mangelnde Sachkenntnis, sondern auch fehlende Wertschätzung für die Arbeit der freiwilligen Feuerwehr in Dolberg. Deshalb bedanken wir uns ausdrücklich bei den Kameraden des Löschzugs Dolberg für die Bereitschaft, 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche im Notfall bereitzustehen.“ Ohne Ihr ehrenamtliches Engagement sei der Brandschutz im Dorf nicht zu gewährleisten. „Es ist selbstverständlich, dass dies auch ein eigenes Feuerwehrhaus im Dorf erfordert.“

In eine ähnliche Kerbe schlägt der SPD-Ortsverein Süd-Ost-Dolberg. „Das entspricht nicht den Zielen der SPD für eine dörfliche Entwicklung“, so Uwe Maschelski. „Die Feuerwehr stärkt das Erscheinungsbild, die Identität und das Gemeinschaftsleben in den Dörfern. Sie trägt zu der sozialen, kulturellen und allgemeinen Grundversorgung der Bewohner eines Dorfes bei.“

Die Verlegung des Feuerwehrstandortes jenseits der Lippe nach Haaren würde dem dörflichen Leben in Dolberg einen schwereren Schaden zufügen, sind die Sozialdemokraten überzeugt. Die Attraktivität der Dorffeuerwehr habe in den vergangenen Jahren durch den schlechten räumlichen Zustand abgenommen. „Es ist auch nicht mehr so leicht, Ehrenamtliche im jugendlichen Alter an die Aufgaben der Feuerwehr heranzuführen und zu binden“, so Maschelski. „Der Vorschlag von Herrn Artmann würde für die Feuerwehr eine erschwerte Jugendarbeit, eine geringere personelle Ausstattung und ein Problem in der Einsatzplanung bescheren. Der FWG fehlt hier jegliche Fachkompetenz.“ Die Zeit zwischen Alarmierung und Eintreffen der Einsatzkräfte am Einsatzort würde sich erheblich erhöhen, meint die SPD. Bei Lippehochwasser sei ein mögliches Feuerwehrhaus in Haaren nur über die Zollstraße oder die Münsterstraße in Hamm erreichbar.

In einer Pressemitteilung zieht der Ortsverein folgendes Fazit: „Die Ahlener Politik sollte der Verwaltung mit ihrer guten Planung für den Neubau einer Feuerwehr in Zentrum von Dolberg weiter folgen, denn sie wurde mit der Leitung der Ahlener Feuerwehr und den freiwilligen Kräften vor Ort abgestimmt. Einen neuen Standort müssten alle freiwilligen Kräfte akzeptieren.“

In einem Entwurf zur Aufstellung eines Dorferneuerungsprogramms des Landes für 2018 heißt es: „Bund und Land stellen für den dörflichen Raum voraussichtlich 12,25 Millionen Euro zur Verfügung. Einzelförderungen bis zu 250 000 Euro sind für Dorferneuerungsprojekte möglich.“ Die SPD hat die Verwaltung in der vorigen Woche gebeten, in einer Anfrage diese Förderungsmöglichkeit für den Bau der Feuerwehr in Dolberg zu prüfen, teilt Uwe Maschelski weiter mit.