Das ganze Mammut zieht um

Ein Hauch von Wehmut liegt über dem Lehrerzimmer. Das berühmte lachende und weinende Auge blickt auf Kistenstapel und in halbleere Büros. Der letzte Tag der Mammutschule am Standort Röteringshof ist angebrochen. „Zum letzen Mal läute ich jetzt diesen Gong“, schreitet Schulleiterin Elke Walter entschlossen zur Tat und beendet mit einem Knopfdruck die letzte Pause.

Um dann aber mit einem Strahlen im Gesicht zurückzukehren. Denn auf den Umzug in die ehemalige und mittlerweile frisch renovierte Geschwister-Scholl-Schule freut sie sich ebenso wie das ganze Kollegium. „Wir machen das alles hier mit viel, viel Freude“, zeigt sie auf Kisten, Kartons und Eimer: „Kommt mit“ steht da drauf. Vergessen verboten. Das Strahlen in Elke Walters Gesicht wird gar zum mädchenhaften Kichern, als sie ihr Reich der vergangenen Tage präsentiert: Vor einem einsamen Tisch mit Computer steht nur noch ein kleiner Kinderstuhl.

Der kann jetzt auch eingepackt werden, denn die ganze Schulgemeinde versammelt sich in der Turnhalle, um sich vom Gebäude – nicht von der Schule – zu verabschieden. „Wir haben die ganze Schule eingepackt“, sagt Elke Walter den 272 Mädchen und Jungen und bedankt sich bei ihnen, bei den Lehrerinnen und Lehrern, bei den Integrations- und OGS-Kräften: „Ihr habt alle dazu beigetragen, dass das reibungslos läuft.“

Dann ist es an den Mammutschülern, auf ihre ganz eigene Art Auf Wiedersehen zu sagen. Die 4 b füllt ein „Erinnerungsglas“ mit Erinnerungen. Sie denken zurück an die eigene Einschulung. Oder auch an die besonders schönen Momente in ihren Klassen.

Die 3 b schaut hingegen in die Zukunft und hat ihre Wünsche für das neue Schulgebäude in dicke Mammuts gemalt: „Ich wünsche mir, dass nicht alles sofort kaputt geht“, bringt da ein kleiner Pragmatiker vor. Andere hätten gerne eine neue Motorikanlage und längere Pausen. Und „dass Frau Walter ein großes, schönes Zimmer bekommt“.

Die Kinder singen noch ihr Schullied „Wir sind eine bunte Schule“ bevor ihre Mitschüler aus der AG des Offenen Ganztags in dieser Turnhalle ihren letzten Tanz präsentieren.

Mammutschule vor dem Umzug 1/28 Der letzte Tag vor den Osterferien war für die Mammutschüler auch der letzte im Gebäude am Röteringshof. Foto: Sabine Tegeler

Und dann taucht noch ein Gast auf, über den sich Elke Walter ganz besonders freut: Julia Beier, Schulleiterin der Paul-Gerhardt-Schule, die bekanntlich vergangenes Jahr mit Sack und Pack ins neue Gebäude gezogen ist.

„Wir sind sehr dankbar, dass die Paul-Gerhardt-Schule schon so gut vorgearbeitet hat“, hatte Elke Walter einige Minuten zuvor geschmunzelt: Die Mammutschule habe das Pack-Konzept von den Kolleginnen nämlich prima übernehmen können.

Und noch eine Helferin wollte die Mammutschulleiterin nicht im Hintergrund stehen lassen: Schulsozialarbeiterin Jennifer Rachuba. „Sie ist zurzeit mein Kopf, meine Hände, meine Beine“, ist Elke Walter froh über die große Unterstützung bei dem Projekt Umzug.

Das geht jetzt in den Ferien in seine letzte Phase. Während die Kinder sich mit dem Lied „Alte Schule, altes Haus“ in die Osterferien verabschieden, laufen die Arbeiten vom altem ins neue Haus nämlich weiter.

Am Montag, 9. April, trifft sich die gesamte Mammutschulgemeinde allerdings noch einmal an dem alten Standort. Um dann gemeinsam in einer – wie Bürgermeister Dr. Alexander Berger es dereinst nannte – „Prozession der Freude“ zur neuen Schule im Burbecksort zu ziehen.