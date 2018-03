Projekt mit Preis und Zeit im Plan

Jochen Rabe war nicht zu bremsen. Bürgermeister und Baudezernent hatten ihre Kellen noch nicht in der Hand, da versank die des langjährigen Vorsitzenden des Betriebsausschusses zum zweiten Mal im Speis. „Wenn der so weitermacht, sind wir hier bis morgen früh mit allem fertig“, schallte es Freitagvormittag aus dem Kreis geladener Gäste. Der guten Stimmung vermochte Architekt Burkhard Sasse zur Grundsteinlegung des neuen Betriebs- und Wertstoffhofes noch eins draufzusetzen: „Wir sind unterhalb des Budgets.“ Er sei zuversichtlich, die Kosten für das 19-Millionen-Euro-Projekt einhalten zu können.

Schnelles Wiedersehen auf dem Areal des alten Güterbahnhofs. Diesmal auf gehärteter Betonplatte, windgeschützt abgeschirmt durch Wände, die sich am künftigen Verwaltungsgebäude hochziehen. Fast auf den Tag genau zwei Monate liege der erste, wenn auch nachgeholte Spatenstich zurück, erinnerte Bürgermeister Dr. Alexander Berger . Das Tempo, das die Baustelle vorlege, lasse sich fast täglich im Vorbeifahren durch immer wieder neue Fortschritte beobachten. Alles spreche im Moment dafür, den Zeitplan halten zu könne. Bürger wie auch Mitarbeiter sehnten ungeduldig der Fertigstellung entgegen.

Die Platte passt. Foto: Ulrich Gösmann

Hier, so Berger, gehe es nicht um ein Prestigeobjekt, sondern um die Beendigung eines langanhaltenden Provisoriums, das Geduld und Leidensfähigkeit der Beschäftigten und Kunden über Jahre und Jahrzehnte auf eine harte Probe gestellt habe. Die Grundsteinlegung sei der Höhepunkt einer zehn Jahre währenden Planungs- und Ausführungsphase. Die Abläufe, die heute noch in fünf Außenstandorten zergliedert seien, würden schon in Kürze an dieser Stelle wie ein gut geschmiertes Räderwerk ineinandergreifen. 140 Mitarbeiter fänden hier Ende 2019 ihr dienstliches Zuhause. „Der Grundstein, den wir heute legen, soll die starke Basis sein, auf der das Gebäude ruht“, schloss der Verwaltungschef.

Baudezernent Andreas Mentz schickte seinen Dank ans ganze Team und alle an der Bauausführung beteiligten Unternehmen hinterher. Die nächsten beiden Termine, an denen man sich wiedersehe, seien das Richtfest und die offizielle Eröffnung.

Architekt Burkhard Sasse vom Büro S3 aus Bremen betonte, immer wieder gerne nach Ahlen zu kommen. Die Zusammenarbeit sei ausgesprochen konstruktiv, die Chemie untereinander stimme. Was keine Selbstverständlichkeit sei. Nachdem eine Vielzahl der Aufträge vergeben worden sei, könne er heute mit der guten Nachricht aufwarten, unterhalb des Budgets zu liegen. Sasse: „Ich bin zuversichtlich, dass wir die Kosten am Ende einhalten können.“

Auch ein „Gelber Sack“ verschwindet als Zeitdokument in der Zeitkapsel. Foto: Ulrich Gösmann

Ehe Bürgermeister, Baudezernent und Betriebsausschussvorsitzender für den symbolischen Akt der Grundsteinlegung zur Kelle griffen, galt es, die Zeitkapsel mit Zeitdokumenten zu füllen. Neben aktuellen Ausgaben der Tageszeitungen, den Gebührensatzungen der Umweltbetriebe sowie einem Abfall- und Lageplan schaffte es auch ein einzelner „Gelber Sack“ unter Verschluss. Der, so scherzte der Bürgermeister, sei so heiß begehrt, dass man es sich schenke, gleich eine ganze Rolle verschwinden zu lassen. Berger rief den Urgedanken der Grundsteinlegung in Erinnerung. In antiken Kulturen seien Opfer zur Besänftigung der Götter gebracht worden, indem wertvolle Dinge wie Münzen in Fundamenten vergraben worden seien. Dieser Gedanke möge bei diesem Akt wohl auch heute noch unterschwellig mitwirken, um böse Geister zu vertreiben.